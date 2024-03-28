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((أكاديمية سعد العبدالله)) بطلاً لدوري ((وربة للصالات))

3/28/2024 2:33:58 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) توّج فريق أكاديمية سعد العبدالله للعلوم الأمنية بلقب دوري بنك وربة لكرة قدم الصالات للتعليم العالي بالفوز على فريق الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب 3-2 في المباراة التي أقيمت بصالة مجمع صالات الشيخ سعد العبدالله ضمن منافسات دورة الألعاب الرياضية الثالثة للتعليم العالي، وذلك بحضور وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة ووزير الدولة لشؤون الشباب ووزير الدولة لشؤون الاتصالات داود معرفي وعدد كبير من المسؤولين في الجامعات والكليات الخاصة والحكومية، كما حصد فواز الراشد من الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب جائزة أفضل لاعب في الدوري، وذهب لقب الهداف إلى زميله بنفس الفريق مساعد المطيري، بينما حصل يوسف أحمد من فريق الجامعة الدولية للعلوم والتكنولوجيا على لقب أفضل حارس مرمي.
وبهذه المناسبة، أكد معرفي أن اقامة منافسات دورة الألعاب الرياضية للتعليم العالي للعام الثالث على التوالي تعد مساحة رياضية مهمة لطلاب وطالبات المؤسسات التعليمية لممارسة الرياضة بأجواء تنافسية مميزة، مشيدا بالتنظيم المميز للاتحاد الكويتي الرياضي المدرسي لمنافسات الدورة إذ شهدت مشاركة شبابية كبيرة من مختلف المؤسسات التعليمية والكليات العسكرية.
من جانبه، بين رئيس الاتحاد الكويتي الرياضي المدرسي والتعليم العالي، رئيس اللجنة المنظمة للدورة فيصل المقصيد، أن حضور الوزير معرفي لختام منافسات دوري بنك وربة لكرة القدم للصالات يجسد اهتمام الدولة بتشجيع الشباب لممارسة الأنشطة الرياضية وسط أجواء تنافسية تسودها الروح الرياضية، مضيفا أن الاتحاد وفي ضوء النجاح المميز للنسخ الثالث للدورة سيسعى لزيادة عدد الألعاب في النسخ المقبلة، ومنوها بالمشاركة المميزة لمؤسسات التعليم العالي الحكومية والخاصة وكذلك الكليات العسكرية والتي أسهمت في هذا النجاح اللافت لمختلف مسابقات الدورة.

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