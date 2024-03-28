((أكاديمية سعد العبدالله)) بطلاً لدوري ((وربة للصالات))

(MENAFN
- Al-Anbaa) توّج فريق أكاديمية سعد العبدالله للعلوم الأمنية بلقب دوري بنك وربة لكرة قدم الصالات للتعليم العالي بالفوز على فريق الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب 3-2 في المباراة التي أقيمت بصالة مجمع صالات الشيخ سعد العبدالله ضمن منافسات دورة الألعاب الرياضية الثالثة للتعليم العالي، وذلك بحضور وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة ووزير الدولة لشؤون الشباب ووزير الدولة لشؤون الاتصالات داود معرفي وعدد كبير من المسؤولين في الجامعات والكليات الخاصة والحكومية، كما حصد فواز الراشد من الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب جائزة أفضل لاعب في الدوري، وذهب لقب الهداف إلى زميله بنفس الفريق مساعد المطيري، بينما حصل يوسف أحمد من فريق الجامعة الدولية للعلوم والتكنولوجيا على لقب أفضل حارس مرمي.
وبهذه المناسبة، أكد معرفي أن اقامة منافسات دورة الألعاب الرياضية للتعليم العالي للعام الثالث على التوالي تعد مساحة رياضية مهمة لطلاب وطالبات المؤسسات التعليمية لممارسة الرياضة بأجواء تنافسية مميزة، مشيدا بالتنظيم المميز للاتحاد الكويتي الرياضي المدرسي لمنافسات الدورة إذ شهدت مشاركة شبابية كبيرة من مختلف المؤسسات التعليمية والكليات العسكرية.
من جانبه، بين رئيس الاتحاد الكويتي الرياضي المدرسي والتعليم العالي، رئيس اللجنة المنظمة للدورة فيصل المقصيد، أن حضور الوزير معرفي لختام منافسات دوري بنك وربة لكرة القدم للصالات يجسد اهتمام الدولة بتشجيع الشباب لممارسة الأنشطة الرياضية وسط أجواء تنافسية تسودها الروح الرياضية، مضيفا أن الاتحاد وفي ضوء النجاح المميز للنسخ الثالث للدورة سيسعى لزيادة عدد الألعاب في النسخ المقبلة، ومنوها بالمشاركة المميزة لمؤسسات التعليم العالي الحكومية والخاصة وكذلك الكليات العسكرية والتي أسهمت في هذا النجاح اللافت لمختلف مسابقات الدورة.
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