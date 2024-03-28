علي كاكولي: ((رمادي)) اقتنص فرصة مشاهدة جيدة رغم الزخم الرمضاني

MENAFN - Al-Anbaa) دعاء خطاب

doua_khattab@بعد النجاح الذي حققه في مسلسلي «محامية الشيطان» و«حب بين السطور»، أكد الفنان علي كاكولي أنه سعيد هذه الايام بالأصداء الإيجابية وتفاعل المشاهدين مع شخصية «سامي صلاح» التي يجسدها في مسلسل «رمادي» وذلك بعد غياب عن الدراما الرمضانية دام لعدة سنوات.«الأنباء» كان لها هذا اللقاء مع كاكولي، الذي تحدث من خلاله عن عمله الحالي قائلا: أسعدني التواجد في السباق الرمضاني لهذا العام بمسلسل «رمادي» الذي اقتنص فرصة مشاهدة جيدة وسط هذا الزخم من الأعمال الرمضانية، وهو بالنسبة لي مؤشر إيجابي جدا وباب مفتوح للوصول إلى الجمهور، خاصة بعد غياب سنوات عن دراما رمضان، وهو يسلط الضوء على منطقة مغايرة وجديدة بين الأبيض والأسود، المنطقة الرمادية في المجتمع، التي لم تطأها قدم في الدراما التلفزيونية من قبل، حيث تلامس تلك المنطقة الطبقة الأقل من المتوسطة، والتي يحبها المشاهدون. وتدور أحداث القصة ضمن إطار إنساني درامي حول أم أنانية متسلطة تكون شاهدة على معاناة بناتها الثلاث، لاسيما أن كل واحدة منهن تعيش مأساتها الشخصية، فإحداهن طلقت من زوجها، وأخرى يقبع زوجها في السجن.وتابع: تتطور الأحداث مع تصاعد الأزمات ويتتبع العمل محاولات الشخصيات على حل مشاكلها والخروج من محيطها الرمادي الباهت، لتحظى بحياة مبهجة وأجمل، ويشارك في البطولة إبراهيم الحساوي، فاطمة الحوسني، لمياء طارق، إيمان الحسيني، راندا حجاج، إيمان فيصل، رانيا شهاب، خالد الصراف، وغرور صفر، وتصدى للإخراج أحمد شفيق.وأضاف: أنتهز الفرصة من خلال «الأنباء» لأتقدم بالشكر إلى زملائي وزميلاتي وكل طاقم العمل وعلى رأسهم شركة الانتاج «جولدن جروب» على كل ما بذلوه من جهود، اخوي مشعل الذاير والكاتب علي الدوحان، نحن نسعى ونجتهد دائما لان نقدم ما يسعد الجمهور.وحول ردود الفعل الايجابية عن شخصية «سامي صلاح»، اجاب: الحمد لله على النجاح، أنا اذاكر جيدا واهتم بالتفاصيل وانغمس في كل دور أقدمه بصدق شديد وهذا ما يصل إلى الجمهور، وبرأيي أن تفاعل الناس وتعليقاتهم الداعمة هي التكريم الحقيقي للفنان.وتابع: «سامي صلاح» من الشخصيات التي مرت بظروف صعبة والمجتمع كان قاسيا عليه، خاصة اننا نعيش في مجتمع ضاغط فلم يجد «سامي» سبيلا الا الكتمان، والعمل مازال به العديد من التحولات والمفاجآت.وعن طرحه لأغنية جديدة في العيد بعد نجاح أغنية «ماني أنا»، قال كاكولي: لدى عدد كبير من الأغاني الجاهزة لم استقر على احداهم، ولا اعلم فقد اسجل اغنية جديدة واقوم بتصوريها وطرحها فالأمر ليس بهذه السهولة، وزاد: لا تنسي القاعدة «الإفصاح بعد التنفيذ»!وعما قاله ان الحظ يحالفه في الأغاني المصرية أكثر من غيرها، اوضح: بالفعل السر هو انني لا اتصنع اللهجة ولا أبذل مجهودا لإتقانها بل استحضرها واعيشها، وكما لاحظتي بعد نجاحي في «النفخة الكدابة» و«مستحته بأستيكة» اصبح هناك توجه من البعض لاتباع نفس الخطى.