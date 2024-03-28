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((ملفات منسية)).. استثنائي في كل عناصره الفنية

3/28/2024 2:33:51 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) عبدالحميد الخطيب
في المسلسل الدرامي «ملفات منسية»، يتم رسم عالم من التشويق والغموض الذي عادة ما يجذب المشاهدين، حيث تدور أحداث العمل على خلفية قصص حقيقية مستوحاة من جرائم اختطاف الفتيات التي وقعت في الكويت خلال فترتي الثمانينيات والتسعينيات، وتأخذنا القصة في رحلة مليئة بالأحداث المتشابكة مع تسليط الضوء على دور رجال الشرطة في حل لغز حوادث الاختفاء في ظروف غامضة.
يبدأ المسلسل بخطف طفلة صغيرة وهي عائدة من المدرسة دون أن يترك الخاطف اي أثر يدل عليه، ثم يتم تكرار الامر مع طفلة ثانية، ويتصاعد التوتر والذعر بين سكان احدى العمارات مع توالي عمليات الخطف، فتنتشر الشكوك والاتهامات بين الآباء والامهات المذهولين مما يحدث مع صغارهم، في هذه الأثناء تتولى المحققة مريم (شجون الهاجري) التحقيق في القضية، وهي شابة عنيدة تصمم على كشف المجرم.
ولأن كل لحظة حاسمة في هذه القضية، تسابق «مريم» وفريقها من رجال الشرطة الزمن لتجميع القرائن وتعقب الخاطف، فتتتبع الخيوط المتاحة امامها، وتقرر الدخول إلى العمارة والعيش بين سكانها، حيث توهمهم انها فاقدة للذاكرة، وهنا نتعرف على قصص هؤلاء السكان، ومنهم كمال (عبدالله بوشهري) الشاب الذي يسيطر بقوته على المكان، ويعاني من زواجه من ابنته عمه سعدية (غيد)، ونجد فتحية (مرام البلوشي) وصديقتها شوقية (أبرار أبو سيف)، اللتين تعملان على الايقاع بالضحايا والحصول على اموالهم عن طريق الدجل والشعوذة، وفي الوقت نفسه تخفيان سرا اسفل ارضية شقتهما.
وخلال الأحداث تظهر رؤى (شيماء سيف)، مدربة الرقص، والتي تتعرض لسرقة مبلغ ضخم منها دون ان تعرف من قام بذلك، في الوقت الذي يشكك ابن زوجها إسماعيل (محمد المنصوري) في صدقها، متسائلا عن مصدر اموالها، تاركا الباب مفتوحا لتكون «رؤى» ضمن المشتبه بهم.
ومع تطورات القصة يكتشف سكان العمارة سر «مريم» وانها تعمل كمحققة في جهاز المباحث الجنائية، دون ان يخبروها بذلك، ويخدعها «كمال» بأن يعرض عليها الزواج، فتوافق في سبيل اتمام مهمتها، في الوقت الذي يتم فيه خطف ابنتها الصغيرة التي تركتها مع والدتها، فيحاول رجال الشرطة الذين يعملون معها اخراجها من هذا المأزق.
يقدم المؤلف محمد النشمي من خلال نص المسلسل أجواء غامضة مليئة بالأسرار جعلتنا نعيش في حالة من الترقب الدائم منذ الحلقة الاولى حتى الآن، فالمحتوى الدرامي منطقي ومكتوب بإحكام شديد، وحافل بالتشويق، يعبر عن قضية واقعية شائكة يتم تناولها لأول مرة.
ابتعد المخرج مناف عبدال هذه المرة عن الاعمال التراثية والاجتماعية التي برع فيها، ليمتعنا برؤية جديدة ومختلفة، مستخدما كادرات تصوير احترافية، وتكوين اضاءة، يبرزان في كل مشهد أجواء الغموض الذي تسيطر على الأحداث.
علاوة على ذلك، ينجح الممثلون في تجسيد شخصياتهم بشكل مؤثر وقوي، فشجون تقدم دور «مريم» بحرفية، وتشكل ثنائية رائعة مع عبدالله بوشهري الذي يلعب شخصية «كمال» بإتقان وتمكن، مرورا بالأداء المتميز لمرام في دور «فتحية» وشيماء سيف التي تجسد «رؤى» وحسن عبدال في شخصية «ماجد» ومحمد هاشم بدور «عبود» وغيد التي تؤكد موهبتها في شخصية «سعدية»، ايضا غرور بدور «صديقة»، وأبرار أبو سيف التي تجسد «شوقيه» ببراعة، وكذلك محمد المنصوري في دور «اسماعيل»، بالإضافة إلى الفنانون اسماعيل الراشد وخالد المفيدي ويوسف المطر وطارق الحارثي وأريج العطار وحسن المطوع وعبدالله البلوشي ومهدي كرم ومحمد الاستاذ، والذين يجيدوا تقديم شخصياتهم بعناية وتميز.
بشكل عام، مسلسل «ملفات منسية» عمل استثنائي في كل عناصره الفنية، واستطاع ان يجذب الاهتمام وسط منافسات دراما رمضان، لاسيما انه ينتمي إلى فئة الجريمة والغموض الاكثر متابعة بين المشاهدين، وتميز بنص قوي متعدد الخطوط الدرامية، واخراج رائع أبرز جمالية الصورة، وبأداء تمثيلي عالي المستوى عكس الجوانب النفسية والاجتماعية لهذه القضية المهمة.

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