((ماكنتوش)).. رحلة فنية لكوكبة من نجوم الغناء الخليجيين

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- Al-Anbaa)
علي النصف: أهم أهداف «الجابرية الحرة» إحداث نقلة نوعية مؤثرة في قطاع الترفيه بالبلاد جاسم القامس: فكرة جديدة لمهرجان «مجنون» ونتطلع لأن تكون ليلة لا تنسى
عبدالحميد الخطيب
أعلنت شركة «الجابرية الحرة» للإنتاج الفني، عزمها تنظيم مهرجان موسيقي تحت عنوان «ماكنتوش» الذي سيقام برعاية بنك برقان، وذلك خلال يومي 26 و27 أبريل المقبل، على مسرح «الأرينا» في مجمع 360. وسيجمع الحفل الموسيقي كوكبة من نجوم الغناء الخليجين، من المنتظر أن يأخذوا الجمهور في أجواء ممتعة من الطرب الذي سيمزج بين ألوان مختلفة من الأداء، وتضم قائمة الفنانين كلا من: عايض، بدر الشعيبي، دافي، رهف، حمد العماري، خالد الملا، ترافقهم فرقة أوركسترا بقيادة المايسترو أحمد العود.
واقتبس فريق العمل اسم المهرجان من كلمة «ماكنتوش» إشارة إلى تنوع واختلاف الأشكال والألوان الموسيقية والغنائية في الحفل، إذ يشارك مجموعة من الفنانين الشباب والمخضرمين، ليقدموا الأغاني بأسلوب جديد وبتوزيع نخبة من أبرز الموزعين الموسيقيين في الكويت، لتجمع الحفلة ما بين الموسيقى الكلاسيكية والإلكترونية والشرقية والغربية، في مزيج فريد يقدم لأول مرة على المسرح.
وبحسب «الجابرية الحرة»، فإن فريق العمل سيضم كلا من المخرجين: جاسم القامس ومريم الخترش، ومديرة الموسيقى حصة الحميضي، بالإضافة إلى اوركسترا كبيرة يقودها المايسترو العود، بينما يتصدى للتوزيع الموسيقي عمار البني وبراك المطوع وبدر كرم وجراح الصايغ.
من جانبه، قال المخرج الإبداعي للحفل جاسم القامس: ان «ماكنتوش» يحمل بين طياته فكرة جديدة لمهرجان «مجنون» سيقدمه نخبة من النجوم بأغانيهم التي أحببناها وأغان أخرى غير متوقعة، مبينا أن الحفل سيأخذ الجمهور في رحلة فريدة من المتعة والموسيقى والغناء، سيستمعون خلالها إلى أغنيات جديدة وقديمة بأسلوب وتوزيع جديد كليا مع نخبة من الموزعين الموسيقيين الكويتيين، بالإضافة إلى ثنائيات غنائية بين الفنانين لأعمال أحبوها، مستدركا: نتطلع لأن تكون بالفعل ليلة ممتعة ومميزة لا تنسى، مليئة بالتجارب الموسيقية الفريدة مع أوركسترا مكونة من 50 عازفا، وموسيقى إلكترونية نطمح من خلالها إلى تقديم لون جديد يختلف عن النمط الكلاسيكي للحفلات التي اعتاد عليها الجمهور.
وتابع القامس: سنستمع خلال الحفل للفنان دافي وهو يغني مع خالد الملا أحد أعماله المشهورة، كما ستطل علينا الفنانة رهف من فرقة «غيتارا»، وهي تقدم أغنياتها التي أحبها الجمهور بالإضافة إلى أغنيات جديدة بتوزيع يقدم لأول مرة، كما سيغني الفنان السعودي عايض أشهر أعماله، بالإضافة إلى أغنيات أخرى شهيرة لفنانين آخرين، فيما سيقدم بدر الشعيبي أغنيات أحبها للفنانة نوال وغيرها من المطربين، بالإضافة إلى أغنياته المعروفة، مردفا بالقول باختصار، «ماكنتوش» ليلة «مجنونة» من المتعة الموسيقية.
بدوره، قال المنتج التنفيذي والشريك المؤسس في «الجابرية الحرة»، علي النصف: جمهورنا سيكون على موعد مع ليلة ممتعة صنعناها بشغف لتلبي ما نرغب في أن نراه على المسرح، ونعدهم بأن يشهدوا حفلا مختلفا عن كل الحفلات التي حضروها في الكويت.
وأشار النصف إلى أن حفل «ماكنتوش» ليس لجمهور الشباب فحسب، لكنه أيضا يحمل الكثير من المتعة لكل الأعمار، إذ يحتوي على ألوان غنائية وموسيقية متنوعة، من الجديد والقديم والشرقي والغربي، مع وجود العديد من الأغاني الجميلة لكل الأذواق، مؤكدا في الوقت عينه حرص «الجابرية الحرة» على تحقيق أحد أهم أهدافها والمتمثل بإحداث نقلة نوعية مؤثرة في قطاع الترفيه في البلاد من خلال تقديم العروض والحفلات الموسيقية التي تتميز بالإبداع والخروج عن النسق التقليدي.
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