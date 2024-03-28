((ماكنتوش)).. رحلة فنية لكوكبة من نجوم الغناء الخليجيين



علي النصف: أهم أهداف «الجابرية الحرة» إحداث نقلة نوعية مؤثرة في قطاع الترفيه بالبلاد جاسم القامس: فكرة جديدة لمهرجان «مجنون» ونتطلع لأن تكون ليلة لا تنسى

عبدالحميد الخطيبأعلنت شركة «الجابرية الحرة» للإنتاج الفني، عزمها تنظيم مهرجان موسيقي تحت عنوان «ماكنتوش» الذي سيقام برعاية بنك برقان، وذلك خلال يومي 26 و27 أبريل المقبل، على مسرح «الأرينا» في مجمع 360. وسيجمع الحفل الموسيقي كوكبة من نجوم الغناء الخليجين، من المنتظر أن يأخذوا الجمهور في أجواء ممتعة من الطرب الذي سيمزج بين ألوان مختلفة من الأداء، وتضم قائمة الفنانين كلا من: عايض، بدر الشعيبي، دافي، رهف، حمد العماري، خالد الملا، ترافقهم فرقة أوركسترا بقيادة المايسترو أحمد العود.واقتبس فريق العمل اسم المهرجان من كلمة «ماكنتوش» إشارة إلى تنوع واختلاف الأشكال والألوان الموسيقية والغنائية في الحفل، إذ يشارك مجموعة من الفنانين الشباب والمخضرمين، ليقدموا الأغاني بأسلوب جديد وبتوزيع نخبة من أبرز الموزعين الموسيقيين في الكويت، لتجمع الحفلة ما بين الموسيقى الكلاسيكية والإلكترونية والشرقية والغربية، في مزيج فريد يقدم لأول مرة على المسرح.وبحسب «الجابرية الحرة»، فإن فريق العمل سيضم كلا من المخرجين: جاسم القامس ومريم الخترش، ومديرة الموسيقى حصة الحميضي، بالإضافة إلى اوركسترا كبيرة يقودها المايسترو العود، بينما يتصدى للتوزيع الموسيقي عمار البني وبراك المطوع وبدر كرم وجراح الصايغ.من جانبه، قال المخرج الإبداعي للحفل جاسم القامس: ان «ماكنتوش» يحمل بين طياته فكرة جديدة لمهرجان «مجنون» سيقدمه نخبة من النجوم بأغانيهم التي أحببناها وأغان أخرى غير متوقعة، مبينا أن الحفل سيأخذ الجمهور في رحلة فريدة من المتعة والموسيقى والغناء، سيستمعون خلالها إلى أغنيات جديدة وقديمة بأسلوب وتوزيع جديد كليا مع نخبة من الموزعين الموسيقيين الكويتيين، بالإضافة إلى ثنائيات غنائية بين الفنانين لأعمال أحبوها، مستدركا: نتطلع لأن تكون بالفعل ليلة ممتعة ومميزة لا تنسى، مليئة بالتجارب الموسيقية الفريدة مع أوركسترا مكونة من 50 عازفا، وموسيقى إلكترونية نطمح من خلالها إلى تقديم لون جديد يختلف عن النمط الكلاسيكي للحفلات التي اعتاد عليها الجمهور.وتابع القامس: سنستمع خلال الحفل للفنان دافي وهو يغني مع خالد الملا أحد أعماله المشهورة، كما ستطل علينا الفنانة رهف من فرقة «غيتارا»، وهي تقدم أغنياتها التي أحبها الجمهور بالإضافة إلى أغنيات جديدة بتوزيع يقدم لأول مرة، كما سيغني الفنان السعودي عايض أشهر أعماله، بالإضافة إلى أغنيات أخرى شهيرة لفنانين آخرين، فيما سيقدم بدر الشعيبي أغنيات أحبها للفنانة نوال وغيرها من المطربين، بالإضافة إلى أغنياته المعروفة، مردفا بالقول باختصار، «ماكنتوش» ليلة «مجنونة» من المتعة الموسيقية.بدوره، قال المنتج التنفيذي والشريك المؤسس في «الجابرية الحرة»، علي النصف: جمهورنا سيكون على موعد مع ليلة ممتعة صنعناها بشغف لتلبي ما نرغب في أن نراه على المسرح، ونعدهم بأن يشهدوا حفلا مختلفا عن كل الحفلات التي حضروها في الكويت.وأشار النصف إلى أن حفل «ماكنتوش» ليس لجمهور الشباب فحسب، لكنه أيضا يحمل الكثير من المتعة لكل الأعمار، إذ يحتوي على ألوان غنائية وموسيقية متنوعة، من الجديد والقديم والشرقي والغربي، مع وجود العديد من الأغاني الجميلة لكل الأذواق، مؤكدا في الوقت عينه حرص «الجابرية الحرة» على تحقيق أحد أهم أهدافها والمتمثل بإحداث نقلة نوعية مؤثرة في قطاع الترفيه في البلاد من خلال تقديم العروض والحفلات الموسيقية التي تتميز بالإبداع والخروج عن النسق التقليدي.