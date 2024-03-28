لاعبو المنتخب يعيشون النجومية.. والجمهور يزين المدرجات بعد تراجع القوات المحمولة

MENAFN - Alghad Newspaper) خالد الخطاطبة

بدأ نجوم المنتخب الوطني لكرة القدم، يعيشون أدوار النجومية في الشارع الرياضي المحلي، بعد ارتفاع شعبيتهم بين الجماهير، في ظل النتائج الأخيرة التي حققها منتخب النشامى في كأس آسيا الأخيرة في قطر.



وبات نجوم المنتخب الوطني يعيشون في الشارع الرياضي المحلي، ملذة نجومية نجوم عالميين عندما يحتشد الجمهور حولهم لالتقاط الصور أو الفوز بتوقيع.. وما تجمهر الناس حول موسى التعمري عقب مباراة الأردن وباكستان إلا شاهدا على ارتفاع شعبية لاعبي المنتخب الذين باتوا يتقنون لعب دور النجوم العالميين، عندما تعلموا أصول التوقيع على القمصان، أو رمي القميص أو الكرات للجمهور، وما شابه من حركات تهدف إلى إرضاء المعجبين والمحبين والعاشقين.



عقب بطولة كأس آسيا، أصبح نجوم المنتخب أكثر شعبية، وبات الجميع يشير إليهم بالبنان، بل إن نسبة الدعوات لهم لحضور حفل غداء أو عشاء أو افتتاح محل، وما شابه من هذه الخطوات، في ارتفاع كبير، حتى أن عددا من أصحاب الشعبية الكبيرة في المنتخب، باتوا يتسللون إلى بعض الأماكن، خوفا من التعرف عليهم، فيما كان هناك لاعبون آخرون يعمدون إلى خطوات معاكسة تظهرهم في الشارع من أجل التلذذ بالشعبية.



وعلق الكثيرون على شعبية اللاعبين، بتأكيد أحقيتهم في الفوز بحب الجمهور، مع ملاحظات على ضرورة ألا يتسبب ذلك في غرورهم، خاصة في ظل بوادر لظهور ذلك عند البعض، وفق تعبير الجمهور.



جمهور و"قوات محمولة"

الجمهور الكبير الذي زين مدرجات ستاد عمان الدولي، في لقاء الأردن والباكستان، أول من أمس، ضمن تصفيات كأس العالم، شكل في غالبيته الجمهور الحقيقي العاشق للمنتخب الوطني لكرة القدم، بعيدا عن القوات المحمولة من الجماهير التي كان يؤتى بها للتواجد في المدرجات خلال مباريات النشامى في العديد من المنافسات.



قبل مباراة باكستان، تسابقت الجماهير بمحض إرادتها وبحماس كبير على شراء التذاكر، لتشجيع اللاعبين في المباراة، ومتابعتهم على أرض الواقع، بعد أن ارتفعت شعبية نجوم المنتخب، بعد العروض المتميزة والنتائج اللافتة في بطولة كأس آسيا التي اختتمت الشهر الماضي في قطر، وحل فيها منتخب النشامى في المركز الثاني خلف المنتخب القطري الشقيق.



في سنوات سابقة عجاف، لم يكن المنتخب الوطني بقادر على تحقيق طموحات الشارع الرياضي إلا في مراحل محددة، الأمر الذي أفقده الشعبية المطلوبة، وبالتالي التأثير سلبا على متابعته من قبل الجماهير التي لم تكن ترغب في متابعة مباريات النشامى في المدرجات في الكثير من المناسبات، ما كان يجبر المعنيين على الاستعانة بجماهير“مصطنعة” و”قوات محمولة” تأتي من مؤسسات وشركات رسمية، لتجلس في المدرجات لمدة ساعتين لتشجيع المنتخب، قبل أن تنهي واجبها وتعود إلى مؤسساتها.



في الكثير من المباريات، لم يكن الجمهور الأردني متشجعا لتكبد عناء البحث عن تذاكر والتواجد في المدرجات في مباريات المنتخب، بسبب سوء النتائج وعدم الثقة بقدرة اللاعبين على تحقيق الإنجاز، فكان من الطبيعي أن يتم حشد القوات المحمولة للتواجد في المدرجات، لتزيين الملعب وتشجيع اللاعبين.



بعد بطولة كأس آسيا الأخيرة في قطر، تغيرت الصورة، وانقلب الحال، وبات المشجع الأردني يهرول للحصول على تذكرة لمباراة منتخب النشامى، حيث ينجح في بعض الأحيان ويفشل في أحيان أخرى، ولكن اللافت أن الجمهور الحقيقي هو الذي يبحث عن التذاكر، ليشكل جمهورا حقيقيا محبا للنشامى، جاء من تلقاء نفسه وبدافع حب المنتخب، لتشجيع اللاعبين وتحفيزهم، وليس بدوافع وظروف أخرى.



ربما كانت القوات المحمولة من الجماهير، جاهزة للحضور في مباراة النشامى أمام باكستان، ولكن إقبال الشارع الرياضي على شراء التذاكر، قلص من نفوذ هذه القوات المحمولة في الحضور، بعدما تنافست الجماهير على شراء تذاكر المباراة التي انتهت بمهرجان أهداف أردني وصل إلى 7 أهداف نظيفة.



الشاهد في الموضوع، أن الجمهور الأردني بات أكثر اهتماما بمتابعة المنتخب الوطني، ومستعد لتكبد عناء الحضور إلى الملعب لتشجيع اللاعبين، حيث منحت مشاركة النشامى في كأس آسيا الأخيرة، دافعا كبيرا للمحبين للعودة إلى المدرجات، إلى جانب ارتفاع نجومية اللاعبين الذين باتوا يعيشون دور النجومية التي يعيشها نجوم عالميون.



وتشهد تدريبات المنتخب الوطني التي جرت مؤخرا في عمان، على ارتفاع شعبية المنتخب واللاعبين، من خلال حجم المحبين الذين يحضرون إلى الملعب أملا بالفوز بصورة مع نجم، أو الحصول على توقيعه، أو استراق نظرة على تدريب منتخب النشامى، وهو مشهد غير مسبوق وغير معتاد في الكثير من مفاصل مسيرة المنتخب.



ويؤكد المشجع أحمد العاصي، في تصريح لـ”الغد”، أن حضوره لمباراة باكستان، أول من أمس، كان برغبة قوية، سعيا لتشجيع المنتخب ومشاهدة الأهداف الكثيرة التي كانت متوقعة.



وأضاف“أعترف أنني كنت أخشى الذهاب إلى ستاد عمان أو ملعب القويسمة، لتشجيع المنتخب، خوفا من الانتكاسات، ولكن الآن أذهب للملعب بقلب قوي، بعد الاطمئنان على المنتخب في ضوء نتائج بطولة كأس آسيا الأخيرة”.



يشار إلى أن عددا من عشاق المنتخب أكدوا فشلهم في شراء تذاكر لحضور مباراة المنتخب أمام باكستان، مؤكدين حماسهم من الآن، لحضور مباراة المنتخب أمام طاجكستان التي تجري في عمان خلال شهر حزيران (يونيو) المقبل، والتي ستكون بمثابة إعلان تأهل المنتخب للدور الثاني من تصفيات كأس العالم.

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