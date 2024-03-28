تغيير الساعة يترك آثارا مدمرة على الجسم

(MENAFN
- Alghad Newspaper) كشف كبار علماء النوم أن تغيير اليوم بساعة واحدة فقط "نظام تغييرالتوقيت من الشتوي إلى الصيفي والعكس" يمكن أن يكون له عواقب وخيمة،ويطالبون بالتخلص منه تمامًا.
ويؤكد العلماء أن تغيير التوقيت الصيفي يمكن أن يؤدي إلى ضرر أكبر بكثيرمن مجرد التأثير على النوم، من زيادة معدلات الإصابة بالسرطان إلى زيادةاحتمالية وقوع حوادث السيارات، وفقا لصحيفة ديلي ميل.
وقالت الدكتورة إيفا وينبيك، المحاضرة في علم الأحياء، "يحذر علماءالأحياء الزمنيون من تغيير الساعة إلى التوقيت الصيفي - كل ربيع أو حتىبشكل دائم".
في المملكة المتحدة تم تطبيق التوقيت الصيفي لأول مرة في عام 1916 فيمحاولة لتوفير الكهرباء وتوفير المزيد من ساعات النهار لصنع الذخيرة في زمنالحرب.
ورغم انقضاء أسباب تغيير التوقيت في بريطانيا إلا أنهم في الربيعوالخريف من كل عام ما زالوا يتبعون نظام تغيير التوقيت والحجة هي منح الناسالمزيد من الساعات في ضوء الشمس.
ومع ذلك، يقول العديد من العلماء أن التغيير ليس فقط غير مريح، ولكنه ضار أيضًا بصحتنا.
التأثير الأكبر والأكثر وضوحًا للتغيير هو أننا نفقد ساعة من النوم فيالليلة التي تتقدم فيها الساعات، ويجب علينا الذهاب إلى السرير مبكرًابساعة في اليوم التالي.
بالنسبة للغالبية العظمى من الناس، يؤدي ذلك إلى الشعور بالتعب أكثر من المعتاد.
ووجدت دراسة أخرى نُشرت في عام 2016 أن القضاة في الولايات المتحدةيميلون إلى إصدار أحكام أقسى على المتهمين بنحو 5% في "الإثنين النائم" بعدتغيير الساعة.
والأمر الأكثر إثارة للقلق هو أن خطر وقوع حوادث مرورية مميتة يزداد بنحو ستة في المئة بعد التحول إلى التوقيت الصيفي في فصل الربيع.
تشير التقديرات إلى أنه يمكن تجنب حوالي 28 حادثًا مميتًا في الولايات المتحدة كل عام فيما لو تم إلغاء التوقيت الصيفي.
وقال الدكتور وينيبيك: "يمكن أن يكون لقلة النوم العديد من العواقب السلبية - وتغير الساعة، يؤثر على ملايين الأشخاص!"
وقالت الدكتورة ميغان كروفورد، باحثة النوم من جامعة ستراثكلايد وعضوجمعية النوم البريطانية، "هناك خطر متزايد للإصابة بأمراض القلب والأوعيةالدموية، وزيادة خطر السلوكيات الانتحارية ... وزيادة الوفيات في الأيامالتالية لتغيير ساعاتنا". كل هذه الأمور مرتبطة بخسارة ساعة واحدة منالنوم.
وتؤكد كروفورد أن جمعية النوم البريطانية تعتقد أنه يجب إعادة التوقيتالقياسي واستخدامه على مدار السنة بسبب "التأثير قصير المدى لتغيير الساعة،والتأثير المحتمل خلال فصل الصيف، والتأثير الضار لأوقات التوقيت الصيفيالدائمة المحتملة".
تمتلك أجسادنا نوعًا من الساعة الداخلية تسمى إيقاع الساعة البيولوجيةلدينا، والتي تحدد متى نأكل، ومتى ننام، ومتى نكون أكثر نشاطًا، ومتى تكونأدمغتنا في أفضل حالاتها.
وبينما يبلغ طول اليوم الشمسي 24 ساعة، فإن إيقاع الجسم يميل إلى أنيكون أطول قليلاً.
وهذا يعني أن الشخص الذي يعيش في الظلام من الطبيعي أنيستيقظ متأخرًا قليلاً كل يوم لأن ساعته البيولوجية تصبح غير متزامنة معاليوم الشمسي.
لا يستطيع البشر الحفاظ على ساعات الجسم البيولوجية متوافقة إلا بفضل جرعة أولية من شمس الصباح الساطعة كل يوم.
وقالت الدكتورة صوفي بوستوك، عالمة النوم "نظرًا لأن التوقيت الصيفييمنحنا ساعات أقل من الضوء في الصباح، فإن الكثير من الناس يفتقدون تلكالنبضة الأولية من ضوء النهار التي تساعد في إعادة تنظيم ساعات الجسمالبيولوجية".
وتضيف بوستوك: هناك الآن مجموعة متزايدة من الأدلة، وإن كانت محل خلافإلى حد ما، على أن عدم التوافق بين الشمس وأجسادنا يمكن أن يكون له آثارصحية خطيرة على المدى الطويل.
أظهرت الدراسات أن أولئك الذين يعيشون في الغرب معرضون بشكل أكبرللإصابة بسرطان الدم وسرطان المعدة وسرطان الرئة وسرطان الثدي وغير ذلكالكثير.
ويعاني سكان الغرب أيضًا من انخفاض متوسط العمر المتوقع، وارتفاع معدلات السمنة، ومرض السكري.
وقالت الدكتورة راشيل إدغار، عالمة الفيروسات الجزيئية من إمبريالكوليدج لندن، لموقع ديلي ميل اون لاين إن هذه الأنواع من الاضطرابات يمكنأن تجعلنا أكثر عرضة للإصابة بالأمراض.
وتؤكد إدغار: "تشير الأدلة المستمدة من نماذج حيوانية مختلفة إلى أناضطراب إيقاعات الساعة البيولوجية لدينا يزيد من شدة الأمراض المعديةالمختلفة، مثل الأنفلونزا A أو الهربس".
وفي حين تؤكد أن هناك حاجة إلى مزيد من الأبحاث لمعرفة ما إذا كان هذا هوالحال عند البشر، فإنها تشير إلى أن "ساعات الجسم يمكن أن تؤثر على تكاثرالفيروسات والاستجابات المناعية لهذه العدوى".
المشاكل المرتبطة بالتوقيت الصيفي:
-زيادة معدلات الإصابة بالسرطان
-أداء أسوأ في العمل
-الحرمان من النوم
-ارتفاع معدلات الحوادث المرورية
-ارتفاع خطر الإصابة بالنوبات القلبية
- ارتفاع نسبة السلوكيات الانتحارية
-انخفاض متوسط العمر المتوقع
-ارتفاع إجمالي الوفيات
MENAFN28032024000072011014ID1108034093