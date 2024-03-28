تغيير الساعة يترك آثارا مدمرة على الجسم

MENAFN - Alghad Newspaper)ويؤكد العلماء أن تغيير التوقيت الصيفي يمكن أن يؤدي إلى ضرر أكبر بكثيرمن مجرد التأثير على النوم، من زيادة معدلات الإصابة بالسرطان إلى زيادةاحتمالية وقوع حوادث السيارات، وفقا لصحيفة ديلي ميل.



وقالت الدكتورة إيفا وينبيك، المحاضرة في علم الأحياء، "يحذر علماءالأحياء الزمنيون من تغيير الساعة إلى التوقيت الصيفي - كل ربيع أو حتىبشكل دائم".



في المملكة المتحدة تم تطبيق التوقيت الصيفي لأول مرة في عام 1916 فيمحاولة لتوفير الكهرباء وتوفير المزيد من ساعات النهار لصنع الذخيرة في زمنالحرب.



ورغم انقضاء أسباب تغيير التوقيت في بريطانيا إلا أنهم في الربيعوالخريف من كل عام ما زالوا يتبعون نظام تغيير التوقيت والحجة هي منح الناسالمزيد من الساعات في ضوء الشمس.



ومع ذلك، يقول العديد من العلماء أن التغيير ليس فقط غير مريح، ولكنه ضار أيضًا بصحتنا.



التأثير الأكبر والأكثر وضوحًا للتغيير هو أننا نفقد ساعة من النوم فيالليلة التي تتقدم فيها الساعات، ويجب علينا الذهاب إلى السرير مبكرًابساعة في اليوم التالي.

بالنسبة للغالبية العظمى من الناس، يؤدي ذلك إلى الشعور بالتعب أكثر من المعتاد.



ووجدت دراسة أخرى نُشرت في عام 2016 أن القضاة في الولايات المتحدةيميلون إلى إصدار أحكام أقسى على المتهمين بنحو 5% في "الإثنين النائم" بعدتغيير الساعة.



والأمر الأكثر إثارة للقلق هو أن خطر وقوع حوادث مرورية مميتة يزداد بنحو ستة في المئة بعد التحول إلى التوقيت الصيفي في فصل الربيع.



تشير التقديرات إلى أنه يمكن تجنب حوالي 28 حادثًا مميتًا في الولايات المتحدة كل عام فيما لو تم إلغاء التوقيت الصيفي.



وقال الدكتور وينيبيك: "يمكن أن يكون لقلة النوم العديد من العواقب السلبية - وتغير الساعة، يؤثر على ملايين الأشخاص!"



وقالت الدكتورة ميغان كروفورد، باحثة النوم من جامعة ستراثكلايد وعضوجمعية النوم البريطانية، "هناك خطر متزايد للإصابة بأمراض القلب والأوعيةالدموية، وزيادة خطر السلوكيات الانتحارية ... وزيادة الوفيات في الأيامالتالية لتغيير ساعاتنا". كل هذه الأمور مرتبطة بخسارة ساعة واحدة منالنوم.



وتؤكد كروفورد أن جمعية النوم البريطانية تعتقد أنه يجب إعادة التوقيتالقياسي واستخدامه على مدار السنة بسبب "التأثير قصير المدى لتغيير الساعة،والتأثير المحتمل خلال فصل الصيف، والتأثير الضار لأوقات التوقيت الصيفيالدائمة المحتملة".



تمتلك أجسادنا نوعًا من الساعة الداخلية تسمى إيقاع الساعة البيولوجيةلدينا، والتي تحدد متى نأكل، ومتى ننام، ومتى نكون أكثر نشاطًا، ومتى تكونأدمغتنا في أفضل حالاتها.



وبينما يبلغ طول اليوم الشمسي 24 ساعة، فإن إيقاع الجسم يميل إلى أنيكون أطول قليلاً.

وهذا يعني أن الشخص الذي يعيش في الظلام من الطبيعي أنيستيقظ متأخرًا قليلاً كل يوم لأن ساعته البيولوجية تصبح غير متزامنة معاليوم الشمسي.



لا يستطيع البشر الحفاظ على ساعات الجسم البيولوجية متوافقة إلا بفضل جرعة أولية من شمس الصباح الساطعة كل يوم.



وقالت الدكتورة صوفي بوستوك، عالمة النوم "نظرًا لأن التوقيت الصيفييمنحنا ساعات أقل من الضوء في الصباح، فإن الكثير من الناس يفتقدون تلكالنبضة الأولية من ضوء النهار التي تساعد في إعادة تنظيم ساعات الجسمالبيولوجية".



وتضيف بوستوك: هناك الآن مجموعة متزايدة من الأدلة، وإن كانت محل خلافإلى حد ما، على أن عدم التوافق بين الشمس وأجسادنا يمكن أن يكون له آثارصحية خطيرة على المدى الطويل.



أظهرت الدراسات أن أولئك الذين يعيشون في الغرب معرضون بشكل أكبرللإصابة بسرطان الدم وسرطان المعدة وسرطان الرئة وسرطان الثدي وغير ذلكالكثير.



ويعاني سكان الغرب أيضًا من انخفاض متوسط العمر المتوقع، وارتفاع معدلات السمنة، ومرض السكري.

وقالت الدكتورة راشيل إدغار، عالمة الفيروسات الجزيئية من إمبريالكوليدج لندن، لموقع ديلي ميل اون لاين إن هذه الأنواع من الاضطرابات يمكنأن تجعلنا أكثر عرضة للإصابة بالأمراض.



وتؤكد إدغار: "تشير الأدلة المستمدة من نماذج حيوانية مختلفة إلى أناضطراب إيقاعات الساعة البيولوجية لدينا يزيد من شدة الأمراض المعديةالمختلفة، مثل الأنفلونزا A أو الهربس".



وفي حين تؤكد أن هناك حاجة إلى مزيد من الأبحاث لمعرفة ما إذا كان هذا هوالحال عند البشر، فإنها تشير إلى أن "ساعات الجسم يمكن أن تؤثر على تكاثرالفيروسات والاستجابات المناعية لهذه العدوى".



المشاكل المرتبطة بالتوقيت الصيفي:



-زيادة معدلات الإصابة بالسرطان



-أداء أسوأ في العمل



-الحرمان من النوم



-ارتفاع معدلات الحوادث المرورية



-ارتفاع خطر الإصابة بالنوبات القلبية

- ارتفاع نسبة السلوكيات الانتحارية



-انخفاض متوسط العمر المتوقع



-ارتفاع إجمالي الوفيات

