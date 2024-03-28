%16 من الأطفال تعرضوا لمضايقات عبر الانترنت في 2022

(MENAFN
- Alghad Newspaper) بيّنت دراسة نشرتها منظمة الصحة العالمية الأربعاء أنّ نحو 16% من الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 11 و15 عاما قالوا إنّهم تعرضوا لمضايقات عبر الإنترن عام 2022، في رقم شهد ارتفاعاً مقارنة بما سُّجل قبل أربع سنوات.
وحذر المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية هانز كلوغه، في بيان، من أن"هذا التقرير يشكل جرس إنذار ويدعونا جميعا إلى مكافحة المضايقات والعنف فيأي مكان وزمان".
وكانت دراسة سابقة تحمل عنوان "السلوك الصحي لدى الأطفال في سن الدراسة"وتستند إلى بيانات تعود إلى العام 2018، أفادت بتسجيل 13% من حالات التنمرعبر الإنترنت لدى هذه الفئة العمرية.
وبقيت الأرقام المرتبطة بالمضايقات الجسدية ثابتة، إذ قال 11% ممّن شملتهمالدراسة إنهم تعرضوا لمضايقات في المدرسة خلال العام الفائت، فيما بلغت هذهالنسبة 10% في الدراسة التي أُجريت قبل أربع سنوات، على ما ذكر التقريرالذي نشر الأربعاء.
وأكّدت منظمة الصحة العالمية أنّ جائحة كوفيد-19 غيّرت طريقة تفاعل المراهقين مع المضايقات.
وذكرت الدراسة أنّ 15% من الصبيان و16% من الفتيات قالوا إنهم تعرضواللمضايقة عبر الإنترنت مرة واحدة أقلّه خلال الأشهر القليلة الفائتة.
وأوضحت منظمة الصحة العالمية أنّ أعلى مستويات سُجّلت لدى الصبيان في كل منبلغاريا وليتوانيا وبولندا ومولدوفا، بينما كانت المستويات الأدنى لدىالصبيان في إسبانيا.
وأقرّ مراهق واحد من كل ثمانية بتعرّضه للمضايقات عبر الإنترنت من قبلمراهق واحد أو أكثر، وهو رقم سجّل ارتفاعاً بثلاث نقاط منذ العام 2018،بحسب التقرير.
ويشمل التقرير 279 ألف طفل ومراهق من 44 دولة ومنطقة في مختلف أنحاء أوروباوآسيا الوسطى وكندا. وفي معظم البلدان، وصلت المضايقات عبر الإنترنت إلىذروتها في سن الـ11 لدى الصبيان والـ13 لدى الفتيات.
إلى ذلك، لم يُسجّل فارق كبير استناداً إلى الفئات الاجتماعية المهنية للوالدين.
وأفادت 27% من الفتيات المنتميات إلى 20% من الأسر الأقل ثراءً بأنهن تعرضنللتنمر في المدرسة، مقابل 21% من الفتيات المنتميات إلى 20% من الأسرالميسورة. وأكّد التقرير "ضرورة الاستثمار بشكل أكبر في مراقبة الأشكالالمختلفة للعنف بين الأقران".
وخلص التقرير إلى "وجود حاجة ملحة لتثقيف الشباب والأسر والمدارس في شأنأشكال التنمر عبر الإنترنت وآثارها، مع إقرار قوانين لتنظيم عمل وسائلالتواصل الاجتماعي بهدف الحد من التعرض للمضايقات عبر الإنترنت".
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