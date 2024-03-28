%16 من الأطفال تعرضوا لمضايقات عبر الانترنت في 2022

MENAFN - Alghad Newspaper)وحذر المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية هانز كلوغه، في بيان، من أن"هذا التقرير يشكل جرس إنذار ويدعونا جميعا إلى مكافحة المضايقات والعنف فيأي مكان وزمان".وكانت دراسة سابقة تحمل عنوان "السلوك الصحي لدى الأطفال في سن الدراسة"وتستند إلى بيانات تعود إلى العام 2018، أفادت بتسجيل 13% من حالات التنمرعبر الإنترنت لدى هذه الفئة العمرية.

وبقيت الأرقام المرتبطة بالمضايقات الجسدية ثابتة، إذ قال 11% ممّن شملتهمالدراسة إنهم تعرضوا لمضايقات في المدرسة خلال العام الفائت، فيما بلغت هذهالنسبة 10% في الدراسة التي أُجريت قبل أربع سنوات، على ما ذكر التقريرالذي نشر الأربعاء.



وأكّدت منظمة الصحة العالمية أنّ جائحة كوفيد-19 غيّرت طريقة تفاعل المراهقين مع المضايقات.



وذكرت الدراسة أنّ 15% من الصبيان و16% من الفتيات قالوا إنهم تعرضواللمضايقة عبر الإنترنت مرة واحدة أقلّه خلال الأشهر القليلة الفائتة.



وأوضحت منظمة الصحة العالمية أنّ أعلى مستويات سُجّلت لدى الصبيان في كل منبلغاريا وليتوانيا وبولندا ومولدوفا، بينما كانت المستويات الأدنى لدىالصبيان في إسبانيا.



وأقرّ مراهق واحد من كل ثمانية بتعرّضه للمضايقات عبر الإنترنت من قبلمراهق واحد أو أكثر، وهو رقم سجّل ارتفاعاً بثلاث نقاط منذ العام 2018،بحسب التقرير.

ويشمل التقرير 279 ألف طفل ومراهق من 44 دولة ومنطقة في مختلف أنحاء أوروباوآسيا الوسطى وكندا. وفي معظم البلدان، وصلت المضايقات عبر الإنترنت إلىذروتها في سن الـ11 لدى الصبيان والـ13 لدى الفتيات.



إلى ذلك، لم يُسجّل فارق كبير استناداً إلى الفئات الاجتماعية المهنية للوالدين.



وأفادت 27% من الفتيات المنتميات إلى 20% من الأسر الأقل ثراءً بأنهن تعرضنللتنمر في المدرسة، مقابل 21% من الفتيات المنتميات إلى 20% من الأسرالميسورة. وأكّد التقرير "ضرورة الاستثمار بشكل أكبر في مراقبة الأشكالالمختلفة للعنف بين الأقران".



وخلص التقرير إلى "وجود حاجة ملحة لتثقيف الشباب والأسر والمدارس في شأنأشكال التنمر عبر الإنترنت وآثارها، مع إقرار قوانين لتنظيم عمل وسائلالتواصل الاجتماعي بهدف الحد من التعرض للمضايقات عبر الإنترنت".