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وزارة الثقافة تطلق أمسياتها الرمضانية في عمّان والمحافظات

3/28/2024 2:33:33 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) تطلق وزارة الثقافة ابتداءً من يوم غدٍ الخميس، عددًا من أمسياتها الرمضانيّة في عمّان والمحافظات، عقب فترة الإفطار من أيّام الخميس والجمعة والسبت من الشهر الفضيل.

ويضم البرنامج فقرات من الإنشاد الديني والابتهالات التي تقدمها عدد من فرق الإنشاد المحلية، ومعارض للكتاب تشتمل على أبرز إصدارات الوزارة ومؤلفاتها، بالإضافة إلى مسابقات ثقافية متنوعة، وعروض مسرحيّة، ومعارض صناعات إبداعيّة، وكرنفالات للطفل.


وقالت وزيرة الثقافة هيفاء النجار إنّ الفعاليات جاءت ضمن برنامج هادف وتوعوي يتوخى العائلة الأردنية ورسم الابتسامة على وجوه الأطفال وتقديم ما هو مفيد ومسلٍّ لهم في فقرات الحكواتي، والمسحراتي، والعروض المسرحية الموجهة للأسرة، بالإضافة إلى عرض أبرز منشورات وزارة الثقافة، واشتمال الأمسيات على عدد من القراءات الشعرية، وفقرات الضيافة الأردنية.

كما لفتت النجار إلى ورشات متخصصة للطفل في صناعة الدمى والفنون التشكيلية والألعاب الشعبية والتراثيّة، والعروض التفاعليّة، والصناعات الثقافية والإبداعية.


وقالت إنّ الأمسيات الرمضانيّة ستتخللها أيضًا عروض أفلام وثائقيّة احتفاءً بمناسبة اليوبيل الفضي لتسلّم جلالة الملك عبدالله الثاني سلطاته الدستورية.
كما أكّدت النجار أهميّة الفقرات الشائقة التي تقدّم المعلومة الثقافية وتضع العائلة الأردنية بأجواء الشهر الفضيل، بالتعاون مع نخبة من المنشدين والفنانين الأردنيين في المحافظات والمتخصصين بثقافة وإبداع الطفل، ما يجعل من ليالي رمضان مساحةً للإبداع والتفاعل.


من جهتها، قالت مشرفة برنامج "أمسيات رمضان" مساعد الأمين العام مديرة ثقافة الكرك عروبة الشمايلة إنّ الفعاليات تتسم بالجوء العائلي الهادف والبعيد عن الصخب والتركيز على الجانب الفلكلوري والتراثي وإمتاع الطفل، حيث ستقدّم الفعاليات في المراكز الثقافية في العاصمة والمحافظات وقاعات البلديات والمعلمين والساحات العامة والأسواق، كما ستحتضن ألوية الثقافة الأردنية لهذا العام عددًا من هذه الفعاليات.


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