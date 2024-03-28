طبيبة تحدد الزيوت المفيدة والضارة

(MENAFN
- Alghad Newspaper) تحتوي الزيوت على أحماض دهنية، التي هي بمثابة "مواد بناء" للهرمونات، وتساعد على خفض مستوى الكوليسترول "السيء" ومستوى ضغط الدم.
ووفقا للدكتورة أولغا يفلاشيفا أخصائية أمراض الجهاز الهضمي وخبيرة التغذية الروسية، ولكن ليست جميع الزيوت مفيدة للجسم. فمثلا الزيوت الصحية سائلة ومن أصل نباتي، لأنها تحتوي على العديد من الأحماض الدهنية المتعددة غير المشبعة والأحادية غير المشبعة، ما يزيد من مستوى الكولسترول "الجيد"، وبالتالي تقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.
وهذا يشمل، مثلا، زيت الزيتون، وزيوت الذرة وبذور اللفت وبذور الكتان وبذور عباد الشمس والجوز في نفس الفئة.
وتقول: "الزيوت غير الصحية تشمل الزبدة وزيت النخيل وزيت جوز الهند. لأن هذه الزيوت تحتوي على نسبة عالية من الأحماض الدهنية المشبعة، التي ترفع مستوى الكوليسترول "السيء" في الدم، الذي يرتبط بخطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية وداء السكري".
وتشير الطبيبة، إلى أنه لا ينصح باستبعاد الدهون المشبعة تماما، لأنها تساهم في تشكيل أغشية الخلايا. لذلك يجب ألا تزيد نسبتها في النظام الغذائية عن 10 بالمئة.
وتقول: "يفضل استخدام الزيوت نيئة، لأنه عند تسخينها تفقد خصائصها المفيدة. لذلك من الأفضل تحضير الطعام على البخار أو سلقه". RT
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