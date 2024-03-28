طبيبة تحدد الزيوت المفيدة والضارة

MENAFN - Alghad Newspaper)ووفقا للدكتورة أولغا يفلاشيفا أخصائية أمراض الجهاز الهضمي وخبيرة التغذية الروسية، ولكن ليست جميع الزيوت مفيدة للجسم. فمثلا الزيوت الصحية سائلة ومن أصل نباتي، لأنها تحتوي على العديد من الأحماض الدهنية المتعددة غير المشبعة والأحادية غير المشبعة، ما يزيد من مستوى الكولسترول "الجيد"، وبالتالي تقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.

وهذا يشمل، مثلا، زيت الزيتون، وزيوت الذرة وبذور اللفت وبذور الكتان وبذور عباد الشمس والجوز في نفس الفئة.



وتقول: "الزيوت غير الصحية تشمل الزبدة وزيت النخيل وزيت جوز الهند. لأن هذه الزيوت تحتوي على نسبة عالية من الأحماض الدهنية المشبعة، التي ترفع مستوى الكوليسترول "السيء" في الدم، الذي يرتبط بخطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية وداء السكري".



وتشير الطبيبة، إلى أنه لا ينصح باستبعاد الدهون المشبعة تماما، لأنها تساهم في تشكيل أغشية الخلايا. لذلك يجب ألا تزيد نسبتها في النظام الغذائية عن 10 بالمئة.



وتقول: "يفضل استخدام الزيوت نيئة، لأنه عند تسخينها تفقد خصائصها المفيدة. لذلك من الأفضل تحضير الطعام على البخار أو سلقه". RT