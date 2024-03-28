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دراسة تحذر من تناول حلقات البصل المقرمش

3/28/2024 2:33:33 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) حذرت دراسة جديدة من أضرار تناول حلقات البصل المقلي المقرمش، وكذلك البطاطس المقلية، لأنها يمكن أن تزيد من خطر الإصابة بالخرف.
ونظر الباحثون في تأثير استخدام كميات كبيرة من زيت الطهي القديم المعاد استخدامه، وهو ما يحدث غالبًا في المطاعم، حسبما نشرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.


وتبين أن الزيت القديم يمكن أن يحتوي على شوائب ضارة بالدماغ، والتي ينتهي بها الأمر في نهاية المطاف إلى الطعام.


وأظهرت الفئران التي اتبعت نظام غذائي غني بالزيوت المعاد استخدامها لديها المزيد من علامات الالتهاب بالجسم، والتي قد تلحق الضرر بالأوعية الدموية وتسرع من التدهور المعرفي.


واكتشف الباحثون أيضًا المزيد من علامات تلف الدماغ لدى الفئران التي تغذت على وجبات غنية بالزيوت المعاد تسخينها، مقارنة بالمجموعة الأخرى.


وقال العلماء من جامعة شيكاغو: "لقد تم ربط القلي العميق في درجات حرارة عالية بالعديد من اضطرابات التمثيل الغذائي."


وأظهرت النتائج أن الفئران التي حصلت على زيت السمسم أو عباد الشمس المعاد تسخينه، زادت من التهاب الكبد، إلى جانب حدوث أضرارا كبيرة في القولون وتكاثر البكتيريا التي تطلق السموم الضارة وتتلف الخلايا.


وفحص الباحثون أدمغة الفئران تحت الميكروسكوب، ووجدوا أن أدمغة أولئك الذين تناولوا الزيوت المعاد تسخينها أظهرت نمطًا علامات تدل على الإصابة بالخرف.


وقال الباحثون إن الاختبارات يجب إجراؤها على البشر لتأكيد النتائج، لكن المؤشرات الأولية كانت مثيرة للقلق.


ويخطط الباحثون حاليًا لإجراء دراسة متابعة للتحقيق في آثار زيت القلي العميق على خطر الإصابة بأمراض التنكس العصبي، مثل مرض الزهايمر ومرض باركنسون، وكذلك القلق والاكتئاب. -وكالات

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