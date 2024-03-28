قلاية البندورة الفلسطينية: تاريخ طويل من المذاق اللذيذ

MENAFN - Alghad Newspaper)تتمتع الوجبة بتاريخ قديم ممتد لمئات السنين عبر العالم، بداية من الشام وصولاً إلى أوروبا، وقد أصبحت قلاية البندورة على الطريقة الفلسطينية بمثابة إحدى الوصفات الشعبية المعروفة التي تمتد جذورها عبر التاريخ.صحيح أنه يمكن تحضيرها في وقت قياسي وبعدد قليل من المكونات، لكنها دوماً ما تستطيع أن تحقق التوازن المثالي على طاولة الطعام ببساطتها الغنية والمعقدة في آن واحد، وتضيف في الوقت نفسه بُعداً تاريخياً وثقافياً لأي مطبخ.في هذا التقرير نستعرض تاريخ وصفة قلاية البندورة، وطريقة التحضير على الطريقة الفلسطينية.تاريخ وصفة قلاية البندورة









تشتهر وصفة "قلاية البندورة"، التي يعتبرها البعض رمزاً لابتكارات الأكل الشعبي في الريف الفلسطيني، ويُسارع الناس لإعدادها في البرية باعتبارها واحدة من الوصفات الأصيلة في التقاليد المتوارثة عربياً، لكن يُعتقد أن الوصفة إيطالية الأصل، إذ وردت أول إشارة تاريخية للقلاية سنة 1544، حينما روى الطبيب الإيطالي بيتروس ماتيولوس (1501 – 1577) أنه كان في إيطاليا من يقلي الطماطم أو البندورة كالفطر (المشروم)، ويقوم بطهيها بزيت الزيتون مع تمليحها وتطييبها بالتوابل والمُنكّهات المتنوعة.



في المقابل، هناك رأي آخر يشير إلى أن أصل الوصفة يعود إلى منطقة غَور الأردن وفلسطين، حيث البيئة المناسبة والمناخ الملائم لزراعة الطماطم.



وفي القرون الماضية، عندما كان الرجل والمرأة يعملان جنباً إلى جنب في الأرض لزراعتها ورعاية محاصيلها، كان لا يزال على المرأة في الوقت ذاته الاهتمام بشؤون المنزل والأولاد وتحضير الطعام.



ولهذا السبب، كانت قلاية البندورة هي الطبق الأسهل الذي توافرت مكوناته لتحضيره بسهولة وتناوله، ومن هذا المنطق أصبحت قلاية البندورة طبقاً يرافق الفلاحين خلال يومهم الطويل والمتعب في الأرض.



وباستخدام الطماطم تُصنع وصفة قلاية البندورة، التي تستقي اسمها من المقلاة التي تُطبخ فيها، ويضاف إليها الثوم والزيت والفلفل، وهي الوجبة التي عادة ما كانت تزيّن موائد الفلاحين في الماضي، ولا تزال تُعد في الحاضر لتعيد استحضار الذكريات بنكهتها الغنية.



وصفة قلاية البندورة على الطريقة الفلسطينية

أولاً المقادير:

6 حبات من الطماطم الناضجة ذات الحجم الكبير

4 فصوص من الثوم الطازج أو بديله من المهروس حسب الرغبة

3 ملاعق من زيت الزيتون البكر

ملعقة صغيرة من الملح الخشن

ملعقة طعام من صلصة الطماطم المركزة

نصف ملعقة صغيرة من التوابل المنوعة لتعزيز النكهات مثل: البهارات المشكلة، الفلفل الأسود المطحون، والسماق

3 حبات من الفلفل الحار حسب الرغبة



ثانياً: طريقة التحضير

يتم تقشير حبّات الطماطم أو البندورة وتقطيعها إلى شرائح دائرية أو مكعبات بحجم عقلة الإصبع أو حسب التفضيل الشخصي.

في هذه الخطوة يتم تجهيز المقلاة على نار متوسطة وتوضع فيها الكمية المطلوبة من زيت الزيتون.

يتم فرم الثوم بشكل ناعم وإضافته للزيت الساخن مع التقليب إلى أن يصبح لون الثوم ذهبياً وناضجاً.

في الخطوة التالية يتم إضافة كمية البندورة والملح للمقلاة، مع الفلفل الحار بعد تقطيعه لشرائح رفيعة.

تُقلب المكونات جيداً وتترك لتنضج على النار مع الإضافات الأخرى لعدة دقائق أو حتى تصل للون المثالي.

بعدها يمكن وضع كمية من توابل السماق حسب الرغبة وتُقدم ساخنة.

عادة ما تؤكل هذه الوصفة باستخدام الخبز الطازج.



طريقة تحضير قلاية البندورة باللحم

في وصفة مطورة من قلاية البندورة الفلسطينية، يمكن أيضاً إضافة اللحم للطبق لتعزيز قيمته الغذائية ومذاقه الغني.

قبل تحضير الطماطم، يمكن استخدام اللحم البقري أو الغنم المفروم أو المكعبات في الصنف وطهيه أولاً بالطريقة التقليدية.

يتم ذلك من خلال إضافة حبة من البصل المفروم الناعم في قدر من الزيت، وقلي اللحم فيه مع إضافة التوابل وتغطيته على نار متوسطة حتى النضج.

بعدها يتم اتباع الخطوات السالف ذكرها لتحضير الوصفة بالطريقة الفلسطينية التقليدية، لحين ذوبان الطماطم مع باقي المكونات وتصبح جاهزة.

نصائح عامة

بالإمكان الاحتفاظ بالوجبة في عبوة زجاجية محكمة الغلق في الثلاجة على درجة حرارة باردة، وإعادة تسخينها في قدر على النار أو باستخدام الميكروويف عند الاستهلاك. مع ضرورة التأكد من التسخين بعناية ووصول الوجبة لدرجة حرارة عالية إذا تضمنت اللحم، وذلك للتأكد من خلوها من البكتيريا التي قد تتكاثر فيها عند البرودة. -عربي بوست

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