مصرية تتحرّش بطفل وتعنّفه من أجل“تيك توك”

تفاصيل حادثة تحرّش مصرية بطفل

تلقَّى رئيس مباحث قسم شرطة الجيزة بلاغاً من والدة طفل يبلغ من العمر 10 سنوات، تتهم فيه جارتها بالاعتداء جنسياً على ابنها وتصويره، ونشر الفيديو عبر تطبيق تيك توك.



وقد تفاعل روَّاد مواقع التواصل الاجتماعي مع الفيديو الذي نشرته الجارة وهي بصدد التحرُّش بالطفل، مطالبين السلطات المصرية بضرورة القبض على المتهمة، وتطبيق أشد العقوبات عليها لتكون عبرة للآخرين.



وقد قامت الأجهزة الأمنية بإلقاء القبض على المتّهمة، وقرّرت النيابة العامة حبسها احتياطياً لمدة 4 أيام، خاصةً بعد أن ظهرت في الفيديو المتداول وهي تتحرش بابن جارتها الطفل، ثم تضربه بعنف.



الطفل يعاني من أزمة نفسية بعد الاعتداء عليه

في إفادتها أمام النيابة ومحضر الشرطة، أكدت أُم الطفل أنها استغربت عندما تلقت الفيديو المتداول من قبل أقاربها، حيث اتَّهموا الجارة بالتعدي جنسياً على ابنها.



وقد أكَّدت والدة الطفل لوسائل إعلام محليّة، أن الحادثة خلَّفت لابنها مشاكل نفسية حادة، مازالت تحاول مساعدته لتجاوزها.



في السياق ذاته، أصدرت النيابة العامة قراراً بعرض الطفل المتضرر على لجنة متخصصة في شؤون الأمومة والطفولة، لتقييم حالته النفسية.



وقد كشفت مواقع التواصل الاجتماعي بشكل كبير بعض جوانب الانحلال الأخلاقي الذي كان في السابق يحدث في المجتمعات العربية بشكل خفي، وبناءً على خطورة هذا الوضع تدخلت العديد من الجهات الرسمية للحد من هذا التطور، من بينها السلطات الصينية، التي فرضت توجيهات تُحمّل مطوّري التطبيقات مسؤولية المحتوى الذي يُنشر على منصاتهم، وفرضت عليهم مراجعة جميع المحتويات المنشورة، وليس هذا الإجراء حصراً على الصين فقط، بل أقدمت وزارة التربية الوطنية في الجزائر على منع تطبيق "تيك توك" رسمياً، نظراً للمخاطر التي قد يتعرض لها الأطفال والشباب، حيث يُنشر فيه محتوى غير أخلاقي، يمكن أن يُعرِّضهم للاستغلال والابتزاز من قِبل أفراد منحرفين. -عربي بوست