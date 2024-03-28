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المحكمة الدستورية ترفع للملك تقريرها السنوي للعام 2023

3/28/2024 2:33:21 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) رفعت المحكمة الدستورية إلى جلالة الملك عبدالله الثاني، اليوم الخميس، تقريرها السنوي للعام 2023 .

وتسلم التقرير مندوبا عن جلالة الملك، رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي من رئيس المحكمة محمد مدالله المحادين.

ونقل العيسوي تقدير جلالة الملك لجهود المحكمة ودورها بالرقابة على دستورية القوانين والأنظمة.

وحضر تسليم التقرير أمين عام المحكمة الدستورية فراس المجالي.

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