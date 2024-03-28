المحكمة الدستورية ترفع للملك تقريرها السنوي للعام 2023

(MENAFN
- Alghad Newspaper) رفعت المحكمة الدستورية إلى جلالة الملك عبدالله الثاني، اليوم الخميس، تقريرها السنوي للعام 2023
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وتسلم التقرير مندوبا عن جلالة الملك، رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي من رئيس المحكمة محمد مدالله المحادين.
ونقل العيسوي تقدير جلالة الملك لجهود المحكمة ودورها بالرقابة على دستورية القوانين والأنظمة.
وحضر تسليم التقرير أمين عام المحكمة الدستورية فراس المجالي.
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