الفايز ينعى العين الأسبق طارق علاء الدين

(MENAFN
- Alghad Newspaper) نعى رئيس مجلس الاعيان فيصل الفايز، العين الأسبق طارق علاء الدين الذي انتقل إلى رحمة الله تعالى فجر اليوم الخميس .
وقال الفايز، إن المرحوم كان أحد رجالات الأردن البارزين، وقدم خدمات كبيرة في مختلف مواقع المسؤولية التي عمل بها لا سيما في مجلس الأعيان، فالمرحوم من الشخصيات الوطنية المشهود لهم بالكفاءة والتميز .
وأضاف الفايز " إننا وإذ نتقدم بصادق العزاء وأحر المؤاساة لأسرة الفقيد وذويه ومحبيه، ندعو الله سبحانه وتعالى أن يتغمده بواسع رحمته ورضوانه".
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