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الفايز ينعى العين الأسبق طارق علاء الدين

3/28/2024 2:33:20 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) نعى رئيس مجلس الاعيان فيصل الفايز، العين الأسبق طارق علاء الدين الذي انتقل إلى رحمة الله تعالى فجر اليوم الخميس .

وقال الفايز، إن المرحوم كان أحد رجالات الأردن البارزين، وقدم خدمات كبيرة في مختلف مواقع المسؤولية التي عمل بها لا سيما في مجلس الأعيان، فالمرحوم من الشخصيات الوطنية المشهود لهم بالكفاءة والتميز .

وأضاف الفايز " إننا وإذ نتقدم بصادق العزاء وأحر المؤاساة لأسرة الفقيد وذويه ومحبيه، ندعو الله سبحانه وتعالى أن يتغمده بواسع رحمته ورضوانه".

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