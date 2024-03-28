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الأردن ينفذ 5 إنزالات جديدة على غزة

3/28/2024 2:33:20 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) نفذت القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربياليوم الخميس، 5 إنزالات جوية حملت مساعدات إنسانية وغذائية بمشاركة دول شقيقةوصديقة، استهدفت عدداً من المواقع في شمال قطاع غزة.
وشاركت في تنفيذ العملية طائرتان تابعتان لسلاحالجو الملكي الأردني وطائرة تابعة لجمهورية مصر العربية، وطائرة تابعة لدولةالإمارات العربية المتحدة، وطائرة تابعة لجمهورية ألمانيا الاتحادية.

وتأتي هذه العملية في إطار الجهود الدوليةالمتواصلة التي تقوم بها المملكة الأردنية الهاشمية من أجل التخفيف من المعاناةالإنسانية الصعبة التي تسببت بها الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.

وتؤكد القوات المسلحة أنها مستمرة بإرسالالمساعدات الإنسانية والطبية عبر جسر جوي لإيصالها من خلال طائرات المساعدات منمطار ماركا باتجاه مطار العريش الدولي أو من خلال عمليات الإنزال الجوي على قطاعغزة أو قوافل المساعدات البرية.

وارتفع عدد الإنزالات الجوية التي نفذتهاالقوات المسلحة الأردنية - الجيش العربي، منذ بدء العدوان الإسرائيلي على القطاعإلى 62 إنزالاً جوياً أردنياً، 104 إنزالات جوية بالتعاون مع دول شقيقة وصديقة.

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