الأردن ينفذ 5 إنزالات جديدة على غزة

(MENAFN
- Alghad Newspaper) نفذت القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربياليوم الخميس، 5 إنزالات جوية حملت مساعدات إنسانية وغذائية بمشاركة دول شقيقةوصديقة، استهدفت عدداً من المواقع في شمال قطاع غزة.
وشاركت في تنفيذ العملية طائرتان تابعتان لسلاحالجو الملكي الأردني وطائرة تابعة لجمهورية مصر العربية، وطائرة تابعة لدولةالإمارات العربية المتحدة، وطائرة تابعة لجمهورية ألمانيا الاتحادية.
وتأتي هذه العملية في إطار الجهود الدوليةالمتواصلة التي تقوم بها المملكة الأردنية الهاشمية من أجل التخفيف من المعاناةالإنسانية الصعبة التي تسببت بها الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.
وتؤكد القوات المسلحة أنها مستمرة بإرسالالمساعدات الإنسانية والطبية عبر جسر جوي لإيصالها من خلال طائرات المساعدات منمطار ماركا باتجاه مطار العريش الدولي أو من خلال عمليات الإنزال الجوي على قطاعغزة أو قوافل المساعدات البرية.
وارتفع عدد الإنزالات الجوية التي نفذتهاالقوات المسلحة الأردنية - الجيش العربي، منذ بدء العدوان الإسرائيلي على القطاعإلى 62 إنزالاً جوياً أردنياً، 104 إنزالات جوية بالتعاون مع دول شقيقة وصديقة.
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