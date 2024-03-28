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نحو 8 مليارات دقيقة مدة مكالمات الأردنيين في 3 أشهر

3/28/2024 2:33:20 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) بلغ مجموع أعداد المشتركين في خدمات الاتصالاتالصوتية الثابتة حوالي 493 ألف مشترك لغاية الربع الأخير من العام 2023، وحصدالقطاع المنزلي ما نسبته 67 بالمئة من المجموع الكلي، وما نسبته 33 بالمئة للقطاعالتجاري.
جاء ذلك وفق التقرير الإحصائي لهيئة تنظيم قطاعالاتصالات الذي نشرته على موقعها الإلكتروني، والذي يتناول مؤشرات قطاع الاتصالاتللربع الأخير من العام 2023 لخدمات الهاتف الثابت وخدمات الهاتف المتنقل وخدماتالإنترنت عريض النطاق وخدمات الخطوط المؤجرة.

وفيما يتعلق بحجم الحركة الهاتفية المستهلكة منقبل المشتركين عبر الهاتف الثابت، أشار التقرير إلى تسجيل حوالي 11 مليون دقيقةاتصال خلال الربع الأخير، شاملة الحركة الهاتفية الأرضية المحلية بين المحافظاتوالحركة الهاتفية الدولية مع دول العالم، موزعة على الحركة الهاتفية المحلية بنسبة88 بالمئة، وما نسبته 12 بالمئة دقائق اتصال للحركة الهاتفية الدولية.

من جانب آخر، أشار التقرير إلى أن مجموعاشتراكات خدمات الاتصالات المتنقلة عريضة النطاق بلغ حوالي 7,726 مليون اشتراك حتىنهاية الربع الأخير من العام 2023، موزعة على اشتراكات بما نسبته 73 بالمئة للدفعالمسبق و27 بالمئة اشتراك للدفع اللاحق، فيما بلغت نسبة اشتراكات خطوط (الصوت والبيانات)ما نسبته 85 بالمئة، واشتراكات خطوط البيانات فقط ما نسبته 15 بالمئة.

فيما بلغ حجم الحركة الهاتفية الصوتية المتنقلةحوالي 7.6 مليار دقيقة، موزعة على 97 بالمئة محليا و3 بالمئة دولياً وبلغت الرسائلالنصية المرسلة حوالي 260 مليون رسالة نصية، وبلغت نسبة الانتشار لاشتراكات الهاتفالمتنقل حتى نهاية الربع الأخير من العام 2023 ما نسبته 67.1 بالمئة وفقا لعددالسكان الإجمالي، بينما بلغت نسبة الانتشار 103.3 بالمئة وفقا لعدد السكان الذينتتجاوز أعمارهم 15 سنة.

وفيما يتعلق بخدمات الإنترنت الثابت عريضالنطاق، فقد أشار التقرير إلى تسجيل ما مجموعه 805 آلاف اشتراك بنسبة انتشار بلغت33.7 بالمئة بالنسبة لعدد الأسر، في المقابل سجلت اشتراكات الإنترنت عريض النطاقباستخدام تقنية "اف بي دبليو ايه" ما نسبته 20 بالمئة، في حين بلغ مجموعاشتراكات خدمات الإنترنت باستخدام تقنية "دي اس ال" ما نسبته 12 بالمئةو 67 بالمئة لتقنية "الفايبر" مع نهاية الربع الأخير، حيث وصلت اشتراكاتإنترنت الفايبر إلى 540 ألف اشتراك خلال الربع الأخير من العام 2023.

وبلغ حجم استخدام البيانات الثابتة عريضةالنطاق حوالي 1.160 مليار جيجا بايت، بمتوسط شهري لاستخدام الإنترنت الثابت بلغ481 جيجا لكل اشتراك.

وبين التقرير أن عدد اشتراكات خدمات الخطوطالمؤجرة بلغت ما يقارب 21 ألف اشتراك في نهاية الربع الأخير من العام 2023. (بترا)

MENAFN28032024000072011014ID1108034079

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