نحو 8 مليارات دقيقة مدة مكالمات الأردنيين في 3 أشهر

(MENAFN
- Alghad Newspaper) بلغ مجموع أعداد المشتركين في خدمات الاتصالاتالصوتية الثابتة حوالي 493 ألف مشترك لغاية الربع الأخير من العام 2023، وحصدالقطاع المنزلي ما نسبته 67 بالمئة من المجموع الكلي، وما نسبته 33 بالمئة للقطاعالتجاري.
جاء ذلك وفق التقرير الإحصائي لهيئة تنظيم قطاعالاتصالات الذي نشرته على موقعها الإلكتروني، والذي يتناول مؤشرات قطاع الاتصالاتللربع الأخير من العام 2023 لخدمات الهاتف الثابت وخدمات الهاتف المتنقل وخدماتالإنترنت عريض النطاق وخدمات الخطوط المؤجرة.
وفيما يتعلق بحجم الحركة الهاتفية المستهلكة منقبل المشتركين عبر الهاتف الثابت، أشار التقرير إلى تسجيل حوالي 11 مليون دقيقةاتصال خلال الربع الأخير، شاملة الحركة الهاتفية الأرضية المحلية بين المحافظاتوالحركة الهاتفية الدولية مع دول العالم، موزعة على الحركة الهاتفية المحلية بنسبة88 بالمئة، وما نسبته 12 بالمئة دقائق اتصال للحركة الهاتفية الدولية.
من جانب آخر، أشار التقرير إلى أن مجموعاشتراكات خدمات الاتصالات المتنقلة عريضة النطاق بلغ حوالي 7,726 مليون اشتراك حتىنهاية الربع الأخير من العام 2023، موزعة على اشتراكات بما نسبته 73 بالمئة للدفعالمسبق و27 بالمئة اشتراك للدفع اللاحق، فيما بلغت نسبة اشتراكات خطوط (الصوت والبيانات)ما نسبته 85 بالمئة، واشتراكات خطوط البيانات فقط ما نسبته 15 بالمئة.
فيما بلغ حجم الحركة الهاتفية الصوتية المتنقلةحوالي 7.6 مليار دقيقة، موزعة على 97 بالمئة محليا و3 بالمئة دولياً وبلغت الرسائلالنصية المرسلة حوالي 260 مليون رسالة نصية، وبلغت نسبة الانتشار لاشتراكات الهاتفالمتنقل حتى نهاية الربع الأخير من العام 2023 ما نسبته 67.1 بالمئة وفقا لعددالسكان الإجمالي، بينما بلغت نسبة الانتشار 103.3 بالمئة وفقا لعدد السكان الذينتتجاوز أعمارهم 15 سنة.
وفيما يتعلق بخدمات الإنترنت الثابت عريضالنطاق، فقد أشار التقرير إلى تسجيل ما مجموعه 805 آلاف اشتراك بنسبة انتشار بلغت33.7 بالمئة بالنسبة لعدد الأسر، في المقابل سجلت اشتراكات الإنترنت عريض النطاقباستخدام تقنية "اف بي دبليو ايه" ما نسبته 20 بالمئة، في حين بلغ مجموعاشتراكات خدمات الإنترنت باستخدام تقنية "دي اس ال" ما نسبته 12 بالمئةو 67 بالمئة لتقنية "الفايبر" مع نهاية الربع الأخير، حيث وصلت اشتراكاتإنترنت الفايبر إلى 540 ألف اشتراك خلال الربع الأخير من العام 2023.
وبلغ حجم استخدام البيانات الثابتة عريضةالنطاق حوالي 1.160 مليار جيجا بايت، بمتوسط شهري لاستخدام الإنترنت الثابت بلغ481 جيجا لكل اشتراك.
وبين التقرير أن عدد اشتراكات خدمات الخطوطالمؤجرة بلغت ما يقارب 21 ألف اشتراك في نهاية الربع الأخير من العام 2023. (بترا)
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