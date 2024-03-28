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إزالة اعتداءات جديدة على قناة الملك عبد الله

3/28/2024 2:33:20 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) أزالت سلطة واديالأردن، اعتداءات جديدة على مياه قناة الملك عبد الله في منطقة الأغوار الوسطى،ضمن حملتها للمحافظة على المصادر المائية.
وقالت السلطة في بياناليوم الخميس، إن إدارة مصادر المياه في الأغوار الشمالية والوسطى ومديرية ضبطتاعتداءات شمال البحر الميت، وبالتعاون مع الأجهزة الأمنية والإدارة الملكية لحمايةالبيئة، أزالت الاعتداءات استمرارا لحملتها من أجل الحد من استخدامات مياه القناةبطرق غير مشروعة وتقليل الفاقد وإيصال المياه للوحدات الزراعية بعدالة.

وأضافت أن الحملة التيشملت منطقة مثلث العارضة ولغاية منطقة الوادي الأبيض، أسفرت عن إزالة عدد من خطوطالمياه ومصادرة مضخة تستخدم لسحب المياه مباشرة من القناة بطرق غير مشروعة لريوحدات زراعية بالرغم من وجود أجهزة ري لها، إضافة إلى ري أراض خارج المشروعالزراعي شرق القناة، مشيرة الى أنه سيتم اتخاذ الإجراءات الإدارية والقانونية بحقالمخالفين حسب الأصول. (بترا)

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