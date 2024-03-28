إزالة اعتداءات جديدة على قناة الملك عبد الله

(MENAFN
- Alghad Newspaper) أزالت سلطة واديالأردن، اعتداءات جديدة على مياه قناة الملك عبد الله في منطقة الأغوار الوسطى،ضمن حملتها للمحافظة على المصادر المائية.
وقالت السلطة في بياناليوم الخميس، إن إدارة مصادر المياه في الأغوار الشمالية والوسطى ومديرية ضبطتاعتداءات شمال البحر الميت، وبالتعاون مع الأجهزة الأمنية والإدارة الملكية لحمايةالبيئة، أزالت الاعتداءات استمرارا لحملتها من أجل الحد من استخدامات مياه القناةبطرق غير مشروعة وتقليل الفاقد وإيصال المياه للوحدات الزراعية بعدالة.
وأضافت أن الحملة التيشملت منطقة مثلث العارضة ولغاية منطقة الوادي الأبيض، أسفرت عن إزالة عدد من خطوطالمياه ومصادرة مضخة تستخدم لسحب المياه مباشرة من القناة بطرق غير مشروعة لريوحدات زراعية بالرغم من وجود أجهزة ري لها، إضافة إلى ري أراض خارج المشروعالزراعي شرق القناة، مشيرة الى أنه سيتم اتخاذ الإجراءات الإدارية والقانونية بحقالمخالفين حسب الأصول. (بترا)
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