الصفدي يؤكد أهمية إعلان إيرلندا ودول أوروبية أنها ستعترف بالدولة الفلسطينية

(MENAFN
- Alghad Newspaper) تلقّى نائب رئيسالوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، اليوم، اتصالاً هاتفياً منوزير الخارجية الإيرلندي ميهال مارتن، أكد خلاله الوزيران ضرورة الوقف الفوريلإطلاق النار وإدخال مساعدات كافية ومستدامة وفورية إلى جميع أنحاء قطاع غزة.
وشدد الوزيران علىأهمية تنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 2728 الذي تبناه المجلس بتاريخ 25 آذار/مارس الحالي، والداعي لوقف إطلاق النار فيغزة خلال شهر رمضان، وعلى أهمية احترام القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.
وبحث الصفدي مع نظيرهالإيرلندي الجهود المبذولة لوقف العدوان على غزة وإنهاء الكارثة الإنسانية التييفرضها على أكثر من مليوني فلسطيني.
وأكد الوزيران استمرارالعمل والتعاون في جهود إدخال المساعدات إلى غزة.
وشكر الصفدي مارتن علىموقف بلاده المتمسك بضرورة وقف النار واحترام القانون الدولي وتنفيذ حل الدولتينسبيلاً لتحقيق السلام.
كما أكد الصفدي أهميةإعلان إيرلندا ودول أوروبية أخرى أنها ستعترف بالدولة الفلسطينية.
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