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الصفدي يؤكد أهمية إعلان إيرلندا ودول أوروبية أنها ستعترف بالدولة الفلسطينية

3/28/2024 2:33:20 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) تلقّى نائب رئيسالوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، اليوم، اتصالاً هاتفياً منوزير الخارجية الإيرلندي ميهال مارتن، أكد خلاله الوزيران ضرورة الوقف الفوريلإطلاق النار وإدخال مساعدات كافية ومستدامة وفورية إلى جميع أنحاء قطاع غزة.
وشدد الوزيران علىأهمية تنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 2728 الذي تبناه المجلس بتاريخ 25 آذار/مارس الحالي، والداعي لوقف إطلاق النار فيغزة خلال شهر رمضان، وعلى أهمية احترام القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.

وبحث الصفدي مع نظيرهالإيرلندي الجهود المبذولة لوقف العدوان على غزة وإنهاء الكارثة الإنسانية التييفرضها على أكثر من مليوني فلسطيني.

وأكد الوزيران استمرارالعمل والتعاون في جهود إدخال المساعدات إلى غزة.

وشكر الصفدي مارتن علىموقف بلاده المتمسك بضرورة وقف النار واحترام القانون الدولي وتنفيذ حل الدولتينسبيلاً لتحقيق السلام.

كما أكد الصفدي أهميةإعلان إيرلندا ودول أوروبية أخرى أنها ستعترف بالدولة الفلسطينية.

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