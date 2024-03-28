من هم جماعة القطة السوداء التي رصدت لها أميركا 10 ملايين دولار؟



منذ أن تمكنت المجموعة من تعطيل عمل وحدةالتكنولوجيا التابعة لمجموعة يونايتد هيلث، وعطلت مدفوعات التأمين فيالولايات المتحدة، ذاع صيتها، لكن جوانب عديدة تتعلق بأهدافها وآلية نشاطهالا تزال مبهمة.



في أواخر فبراير الماضي، تعرضت وحدة التكنولوجيا التابعة لشركة يونايتد هيلث كير، لهجوم إلكتروني، تسبب في اضطراب واسع النطاق.



وتلعب هذه الوحدة الحيوية دورا أساسيا فيمعالجة المدفوعات من شركات التأمين إلى الشركات الطبية، وقد أدى الانقطاعالناجم عن الهجوم الإلكتروني الذي نفذه مهاجمو "بلاك كات" إلى دفع المرضىوالأطباء - في بعض الحالات - قيمة الخدمات الطبية، وفق ما ذكرت رويترز.



وكان الهجوم بالغ التأثير على مراكز صحة مجتمعية تخدم أكثر من 30 مليون مريض من الفقراء وغير المؤمن عليهم.



وقال القراصنة في وقت سابق من هذا الشهر إنالشركة دفعت فدية قدرها 22 مليون دولار لاستعادة أنظمتها، دون الإعلان عماإذا كانوا قد أعادوا خدمات الشركة بعد تلقي الأموال، وفق الوكالة ذاتها.



وبعد فترة وجيزة من الاختراق، وضعت المجموعةبيانا مزيفا على موقعها الإلكتروني زعمت فيه أن السلطات تمكنت من وضع يدهاعلى أنشطتها، وذلك في محاولة لإعطاء انطباع بأن عملياتها توقفت.



والأربعاء، عرضت وزارة الخارجية الأميركية مكافأة تصل إلى عشرة ملايين دولار مقابل معلومات عن مجموعة "بلاك كات".



فيما يلي أبرز المعلومات عن هذه المجموعة



"بلاك كات"



يقول مكتب التحقيقات الفدرالي إنه تم اكتشاف"بلاك كات" لأول مرة في نوفمبر 2021؛ وكانت المجموعة قد أوقعت ما لا يقلعن 60 ضحية في أربعة أشهر.



خلال عام 2021، لاحظت السلطات الأميركيةزيادة في هجمات برامج الفدية المتطورة ضد 16 قطاعًا من قطاعات البنيةالتحتية الحيوية في الولايات المتحدة.



وتشمل تلك القطاعات القاعدة الصناعية عموما والأغذية والزراعة والمرافق الحكومية، وتكنولوجيا المعلومات.



ولاحظت أستراليا والمملكة المتحدة أيضازيادة في عدد الجهات الفاعلة في برامج الفدية التي تستهدف المؤسسات الخيريةوالخدمات العامة والحكومات المحلية - إذ اعترفت المملكة المتحدة بأن برامجالفدية هي أكبر تهديد إلكتروني لها، وفق ما نقل موقع "أفيرتيوم" .



ويشتبه في أن "بلاك كات" مجموعة خليفة لـمجموعة Darkside/BlackMatter، وفق ملف تعريفي، أعده مركز تنسيق الأمن السيبراني للقطاع الصحي، التابع لوزارة الصحة والخدمات الإنسانية الأميركية.



وعلى مدار العامين الماضيين، رسخت "بلاككات" (Blackcat) مكانتها باعتبارها ثاني أكبر مؤسسة في العالم لبرامجالفدية (RaaS)، حيث استحصلت مئات الملايين من الدولارات من ضحاياها.



وتجري العديد من وكالات إنفاذ القانون حول العالم تحقيقات موازية في المجموعة.



آلية عملها



أصبح برنامج الفدية (RaaS) نموذجا شائعا بين المتسللين في السنوات الأربع الماضية، وفق موقع "فاست كومبان ".



من خلال هذا البرنامج الذي تسخدمه "بلاككات" يقوم الوسطاء ببيع أو تأجير أدوات الاستغلال أو الأبواب الخلفيةللشركات، ما يسمح لهم بالوصول إلى معلومات المستخدم، وتثبيت البرامجالضارة، والسيطرة على موارد النظام.



يبيع هؤلاء الوسطاء إمكانية الوصول تلك، مقابل آلاف الدولارات ويمكن لمهاجمي برامج الفدية أن يطلبوا أضعاف هذا المبلغ من الضحايا.



ومثل العديد من شركات برامج الفدية، تستخدم "بلاك كات" أشكالًا متعددة من الابتزاز في هجومها.



فبعد أن تتمكن من الوصول إلى الأنظمةوالمعلومات، تأخذ بيانات حساسة، ثم تقوم بتشفير النظام وتطلب فدية للتراجععن الأقفال التي وضعتها، وكذلك توافق على عدم نشر المعلومات (الحساسة عادة)التي حصلت عليها.



وفي حالة عدم قيام الشركة بالدفع، تنشر المجموعة المعلومات بشكل عام إما على شبكة الويب المظلمة أو على موقع ويب مسرب.



وينشط موقع تسريب BlackCat منذ أوائل ديسمبر2021، وهناك تكهنات بأن العدد الإجمالي للضحايا، بما في ذلك أولئك الذيندفعوا فدية، أكبر بكثير من الذي تم الإعلان عنه.



وفي معظم الأحيان، لا يرغب الضحايا الذين يدفعون الفدية في المخاطرة بالحديث.



ولدى "بلاك كات" العديد من الأساليب التييتم استخدامها في محاولة لإضعاف أو تعطيل دفاعات النظام ومنع بعض التطبيقاتمن قفل الملفات المفتوحة على القرص - مما قد يسبب مشاكل عند محاولة تشفيرتلك الملفات.



بالإضافة إلى ذلك، يحاول برنامج "بلاك كات"إيقاف العديد من العمليات والخدمات لمنع أي حلول أمنية أو نسخ احتياطية قدتكون لدى المؤسسة.



قيمة الفدية



تتراوح طلبات الفدية التي تطلبها المجموعةمن 400 ألف دولار إلى 3 ملايين دولار، مع منح الضحايا الفرصة للتفاوض علىمبلغ أقل إذا اختاروا دفع فدية، وفق "أفيرتيوم".



ويمكنهم أيضًا اختيار الدفع بعملة المونيروأو البيتكوين التي تحافظ على الخصوصية، لكن الدفع بعملة البيتكوين يضيف 15%إلى مبلغ الفدية.



جنسية أعضائها؟



تم الترويج لـ "بلاك كات" في منتدياتالقرصنة الناطقة باللغة الروسية، وتم تسميتها على هذا النحو نظرًا لاستخدامرمز القطة السوداء المفضل في موقع الدفع Tor الخاص بكل ضحية.



ويصعب تحديد هوية أو جنسية جميع المتدخلين،إذ تعتمد المجموعة على متعاونين مستقلين لإصابة الشبكات الجديدة ببرامجالفدية الخاصة بهم.



"يحصل هؤلاء المنتسبون بدورهم على عمولات تتراوح بين 60 إلى 90 بالمائة من أي مبلغ فدية يتم دفعه" وفق موقع "كريبسون سيكيريتي".



وفي حين أن الباحثين لم يربطوا بشكل قاطع "بلاك كات" بروسيا أو حكومتها، فقد خلصوا إلى أنها مجموعة ناطقة بالروسية.

وتحدث مسؤولون في الاستخبارات الأميركيةمراراً عن استعداد الحكومة الروسية لغض الطرف عن الجرائم الإلكترونية،مقابل خدمة المتسللين في العمليات الاستخباراتية، "وكان هذا صحيحاً بشكلخاص خلال الحرب في أوكرانيا" وفق موقع إذاعة ويسكونسن العامة



ضحايا "بلاك كات"



وفقا لمكتب التحقيقات الفدرالي، قامت مجموعة "بلاك كات" باختراق شبكات الكمبيوتر في الولايات المتحدة وفي جميع أنحاء العالم.



وأثرت الاضطرابات الناجمة عن هجوم برنامجالفدية هذا، على البنية التحتية الحيوية للولايات المتحدة، بما في ذلكالمرافق الحكومية، وخدمات الطوارئ، وشركات القواعد الصناعية الدفاعية،والتصنيع الحيوي، ومرافق الرعاية الصحية والصحة العامة – بالإضافة إلىالشركات والهيئات الحكومية والمدارس.



ويصل حجم الخسارة على مستوى العالم إلى مئاتالملايين، ويشمل دفع الفدية، وتدمير وسرقة بيانات الملكية، والتكاليفالمرتبطة بالاستجابة للحوادث.



ومنذ منتصف ديسمبر 2023، كان قطاع الرعايةالصحية في الولايات المتحدة هو الضحية الأكثر شيوعًا من بين ما يقرب من 70ضحية تم تسريبها.



لكن المجموعة استهدفت ضحايا في العديد من البلدان وعبر العديد من القطاعات الاقتصادية.



وتعد شركات Solar Industries India وNJRCوMontcler وCreos Luxembourg S.A. وSwissport International A.G. من بينالعديد من الضحايا المعروفين في الفترة من 2022 إلى 7 مارس 2024، وفق منصة "باراكودا .