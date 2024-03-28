الجيش الإسرائيلي يغلق مدينة أريحا بالضفة.. عقب عملية إطلاق نار



ونقل مراسل الأناضول في الضفة الغربية عن شهود عيان، أن الجيش الإسرائيلي أغلق كافة مداخل مدينة أريحا بالحواجز العسكرية ومنع حركة المواطنين منها وإليها.



وأشار الشهود إلى أن القوات الإسرائيلية فرضت منعا للحركة على شوارع رئيسية في الأغوار، ونشرت قواتها.



وبيّن الشهود أن طائرات مسيّرة إسرائيلية تجوب سماء المنطقة.



وصباح الخميس، قالت "نجمة داود الحمراء" (هيئة الإسعاف الإسرائيلية)، عبر منصة "إكس"، إن طواقمها قدمت الإسعاف لـ3 إسرائيليين أصيبوا في إطلاق نار على سيارتين بالقرب من بلدة العوجا بمنطقة غور الأردن في الضفة الغربية.



وأوضحت أن إصابة أحدهم كانت متوسطة والآخرَين في حالة طفيفة.



من جهته، قال الجيش الإسرائيلي، في بيان، إن "مسلحا فلسطينيا" أطلق النار نحو مركبات بالقرب من بلدة العوجا.



وأضاف: "قوات هرعت إلى المكان لمطاردة المسلح وإغلاق الطرقات في المنطقة".

ويأتي ذلك في وقت يصعد فيه الجيش الإسرائيلي عمليات اقتحام واعتقال وقتل في الضفة الغربية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، على وقع حرب مدمرة يشنها على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023.-(الأناضول)