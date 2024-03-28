Thursday, 28 March 2024 10:21 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


الجيش الإسرائيلي يغلق مدينة أريحا بالضفة.. عقب عملية إطلاق نار

3/28/2024 2:33:06 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) أغلق الجيش الإسرائيلي، الخميس، كافة مداخل مدينة أريحا شرقي الضفة الغربية، وشرع بعملية تمشيط عقب عملية إطلاق نار أصيب فيها 3 إسرائيليين.


ونقل مراسل الأناضول في الضفة الغربية عن شهود عيان، أن الجيش الإسرائيلي أغلق كافة مداخل مدينة أريحا بالحواجز العسكرية ومنع حركة المواطنين منها وإليها.


وأشار الشهود إلى أن القوات الإسرائيلية فرضت منعا للحركة على شوارع رئيسية في الأغوار، ونشرت قواتها.


وبيّن الشهود أن طائرات مسيّرة إسرائيلية تجوب سماء المنطقة.


وصباح الخميس، قالت "نجمة داود الحمراء" (هيئة الإسعاف الإسرائيلية)، عبر منصة "إكس"، إن طواقمها قدمت الإسعاف لـ3 إسرائيليين أصيبوا في إطلاق نار على سيارتين بالقرب من بلدة العوجا بمنطقة غور الأردن في الضفة الغربية.


وأوضحت أن إصابة أحدهم كانت متوسطة والآخرَين في حالة طفيفة.


من جهته، قال الجيش الإسرائيلي، في بيان، إن "مسلحا فلسطينيا" أطلق النار نحو مركبات بالقرب من بلدة العوجا.


وأضاف: "قوات هرعت إلى المكان لمطاردة المسلح وإغلاق الطرقات في المنطقة".
ويأتي ذلك في وقت يصعد فيه الجيش الإسرائيلي عمليات اقتحام واعتقال وقتل في الضفة الغربية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، على وقع حرب مدمرة يشنها على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023.-(الأناضول)

MENAFN28032024000072011014ID1108034073

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث