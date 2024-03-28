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ارتفاع حصيلة ضحايا حرب الإبادة على غزة

3/28/2024 2:33:06 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) قالت وزارة الصحة في غزة إن عدد ضحايا الحربالإسرائيلية على القطاع ارتفع إلى 32 ألفا و552 شهيدا و74 ألفا و980 مصابا.
وأشارت الوزارة إلى أن الاحتلال ارتكب 6 مجازرخلال الساعات الـ24 الماضية، راح ضحيتها 62 شهيدا و91 مصابا.

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