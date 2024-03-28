ارتفاع حصيلة ضحايا حرب الإبادة على غزة

ارتفاع حصيلة ضحايا حرب الإبادة على غزة
التاريخ
3/28/2024 2:33:06 PM
(MENAFN
- Alghad Newspaper) قالت وزارة الصحة في غزة إن عدد ضحايا الحربالإسرائيلية على القطاع ارتفع إلى 32 ألفا و552 شهيدا و74 ألفا و980 مصابا.
وأشارت الوزارة إلى أن الاحتلال ارتكب 6 مجازرخلال الساعات الـ24 الماضية، راح ضحيتها 62 شهيدا و91 مصابا.
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