الأونروا: الاحتلال يمنعنا من الدخول لشمال غزة

(MENAFN
- Alghad Newspaper) قال المستشار الإعلاميللأونروا عدنان أبو حسنة إن "جيش الاحتلال الإسرائيلي يمنعنا من الدخول إلىشمال غزة".
وأضاف أبو حسنة لقناة"الجزيرة": نقترب بسرعة كبيرة من حدوث مجاعة في شمال قطاع غزة.
وتابع: عملية التفتيشالإسرائيلية المعقدة هي التي تعيق دخول الشاحنات من معبر رفح.
وأشار أبو حسنة إلى أنالمساعدات المسقطة جوا تأثيرها محدود، ولا بديل عن المعابر البرية لإدخالالمساعدات إلى شمال قطاع غزة.
وأكد: مستمرون فيعملنا وفي توزيع المساعدات على مراكز الإيواء ومحيطها.
وحذر أبو حسنة من أن أوضاعالوكالة صعبة للغاية في ظل تعليق بعض الدول مساهماتها المالية.
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