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الأونروا: الاحتلال يمنعنا من الدخول لشمال غزة

3/28/2024 2:33:06 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) قال المستشار الإعلاميللأونروا عدنان أبو حسنة إن "جيش الاحتلال الإسرائيلي يمنعنا من الدخول إلىشمال غزة".
وأضاف أبو حسنة لقناة"الجزيرة": نقترب بسرعة كبيرة من حدوث مجاعة في شمال قطاع غزة.

وتابع: عملية التفتيشالإسرائيلية المعقدة هي التي تعيق دخول الشاحنات من معبر رفح.

وأشار أبو حسنة إلى أنالمساعدات المسقطة جوا تأثيرها محدود، ولا بديل عن المعابر البرية لإدخالالمساعدات إلى شمال قطاع غزة.

وأكد: مستمرون فيعملنا وفي توزيع المساعدات على مراكز الإيواء ومحيطها.

وحذر أبو حسنة من أن أوضاعالوكالة صعبة للغاية في ظل تعليق بعض الدول مساهماتها المالية.

MENAFN28032024000072011014ID1108034069

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