إصابة جنود إسرائيليين غرب خان يونس

إصابة جنود إسرائيليين غرب خان يونس
التاريخ
3/28/2024 2:33:06 PM
(MENAFN
- Alghad Newspaper) أفادت قناة "الجزيرة"بهبوط مروحيات إسرائيلية لإجلاء جنود مصابين اليوم الخميس، غربي مدينة خان يونسجنوب قطاع غزة.
وتدور اشتباكات ضاريةبين المقاومة الفلسطينية وقوات الاحتلال الإسرائيلي في حي الأمل ومحيطه غرب خانيونس.
MENAFN28032024000072011014ID1108034068
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.