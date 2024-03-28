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إصابة جنود إسرائيليين غرب خان يونس

3/28/2024 2:33:06 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) أفادت قناة "الجزيرة"بهبوط مروحيات إسرائيلية لإجلاء جنود مصابين اليوم الخميس، غربي مدينة خان يونسجنوب قطاع غزة.
وتدور اشتباكات ضاريةبين المقاومة الفلسطينية وقوات الاحتلال الإسرائيلي في حي الأمل ومحيطه غرب خانيونس.

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