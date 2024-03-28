لندن: متظاهرون ضد الحرب على غزة يحتلون مدخل وزارة التجارة



ووفق صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فإن متظاهرين من منظمة "لندن من أجل فلسطين حرة" استهدفت مدخل وزارة الأعمال والتجارة البريطانية في وقت مبكر اليوم الخميس، احتجاجاً على تصدير الأسلحة البريطانية إلى إسرائيل، مرددين شعار "من النهر إلى البحر، فلسطين ستكون حرة".



وأشارت الصحيفة إلى أن ذلك يأتي بعد أن اقتحم متظاهرون مؤيدون لفلسطين متجر "تيسكو" في لندن أمس الأربعاء وهم يهتفون عبر مكبرات الصوت "أرباحكم مغطاة بالدماء الفلسطينية".