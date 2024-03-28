روديغر مدافع ريال مدريد: أنا مسلم ولن أسمح بالإهانة

(MENAFN
- Alghad Newspaper) دافعاللاعب الألماني أنطونيو روديغر عن قراره باتخاذ إجراء قانوني ضد الهجوم الذي تعرضله منشوره الذي بثه على مواقع التواصل الاجتماعي بداية شهر رمضان المبارك.
ونشراللاعب المسلم صورة له مرتديًا ثوبا أبيض على سجادة صلاة في الـ11 من الشهر الجاريعلى حسابه في "إنستغرام"، مع رفع إصبع السبابة اليمنى إلى الأعلى، وعلقعليها قائلا "تقبل الله صيامنا وصلواتنا".
وانتقدرئيس التحرير السابق لصحيفة "بيلد" الألمانية اليومية جوليان رايشيلتمنشور روديغر، وأشار على حسابه بموقع إكس للتواصل الاجتماعي يوم الأحد الماضي إلىأن رفع إصبع السبابة كان بمثابة لفتة إسلامية.
ودفعذلك روديغر والاتحاد الألماني لكرة القدم لاتخاذ إجراءات قانونية، إذ قدم مدافعريال مدريد الإسباني شكوى جنائية -تتعلق بالإهانة والتشهير والتحريض على الإساءةوالكراهية- إلى مكتب المدعي العام في العاصمة الألمانية برلين، وقام الاتحادالألماني بالإبلاغ عن القضية للوحدة المركزية الألمانية لمكافحة جرائم الإنترنت.
ولميصدر روديغر (31 عاما) أي تعليق خلال فترة التوقف الدولي الأخيرة، التي شهدتمشاركته فوز المنتخب الألماني على فرنسا وهولندا وديا، لكنه أصدر بيانا في وقتمتأخر من مساء أمس الأربعاء عبر صحيفة بيلد.
وقالاللاعب المخضرم "في الأيام القليلة الماضية، تم استخدام الصورة من قبل أفرادلتوجيه اتهامات لا أساس لها من الصحة".
وأضاف"إن الإشارة التي استخدمتها هي ما يسمى بإصبع التوحيد. في الإسلام تعتبر هذهالإشارة رمزا لوحدانية الله وتفرده. هذه الإشارة منتشرة على نطاق واسع بينالمسلمين في جميع أنحاء العالم، وصنفت مؤخرا على أنها لا تمثل مشكلة من قبل وزارةالداخلية".
وأكدروديغر "بوصفي مسلما متدينا، أمارس شعائر ديني، لكنني أبعد نفسي بحزم عن أينوع من التطرف واتهامات الإسلام السياسي. العنف والإرهاب غير مقبولين على الإطلاق.أؤيد السلام والتسامح".
وأكداللاعب الألماني "لن أوفر منبرا للانقسام والتطرف، ولهذا السبب قررت الإدلاءببيان واضح بعد المباراتين الدوليتين الوديتين".
وختممدافع "الملكي" أنه "في الوقت نفسه، لن أسمح بوصفي مسلما أن أتعرضللإهانة والتشهير. ولهذا السبب قررت توجيه الاتهامات. هذه حالة دعاية وانقسام، وسأواجهذلك دائمًا".
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