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روديغر مدافع ريال مدريد: أنا مسلم ولن أسمح بالإهانة

3/28/2024 2:32:49 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) دافعاللاعب الألماني أنطونيو روديغر عن قراره باتخاذ إجراء قانوني ضد الهجوم الذي تعرضله منشوره الذي بثه على مواقع التواصل الاجتماعي بداية شهر رمضان المبارك.
ونشراللاعب المسلم صورة له مرتديًا ثوبا أبيض على سجادة صلاة في الـ11 من الشهر الجاريعلى حسابه في "إنستغرام"، مع رفع إصبع السبابة اليمنى إلى الأعلى، وعلقعليها قائلا "تقبل الله صيامنا وصلواتنا".

وانتقدرئيس التحرير السابق لصحيفة "بيلد" الألمانية اليومية جوليان رايشيلتمنشور روديغر، وأشار على حسابه بموقع إكس للتواصل الاجتماعي يوم الأحد الماضي إلىأن رفع إصبع السبابة كان بمثابة لفتة إسلامية.

ودفعذلك روديغر والاتحاد الألماني لكرة القدم لاتخاذ إجراءات قانونية، إذ قدم مدافعريال مدريد الإسباني شكوى جنائية -تتعلق بالإهانة والتشهير والتحريض على الإساءةوالكراهية- إلى مكتب المدعي العام في العاصمة الألمانية برلين، وقام الاتحادالألماني بالإبلاغ عن القضية للوحدة المركزية الألمانية لمكافحة جرائم الإنترنت.


ولميصدر روديغر (31 عاما) أي تعليق خلال فترة التوقف الدولي الأخيرة، التي شهدتمشاركته فوز المنتخب الألماني على فرنسا وهولندا وديا، لكنه أصدر بيانا في وقتمتأخر من مساء أمس الأربعاء عبر صحيفة بيلد.

وقالاللاعب المخضرم "في الأيام القليلة الماضية، تم استخدام الصورة من قبل أفرادلتوجيه اتهامات لا أساس لها من الصحة".

وأضاف"إن الإشارة التي استخدمتها هي ما يسمى بإصبع التوحيد. في الإسلام تعتبر هذهالإشارة رمزا لوحدانية الله وتفرده. هذه الإشارة منتشرة على نطاق واسع بينالمسلمين في جميع أنحاء العالم، وصنفت مؤخرا على أنها لا تمثل مشكلة من قبل وزارةالداخلية".


وأكدروديغر "بوصفي مسلما متدينا، أمارس شعائر ديني، لكنني أبعد نفسي بحزم عن أينوع من التطرف واتهامات الإسلام السياسي. العنف والإرهاب غير مقبولين على الإطلاق.أؤيد السلام والتسامح".

وأكداللاعب الألماني "لن أوفر منبرا للانقسام والتطرف، ولهذا السبب قررت الإدلاءببيان واضح بعد المباراتين الدوليتين الوديتين".

وختممدافع "الملكي" أنه "في الوقت نفسه، لن أسمح بوصفي مسلما أن أتعرضللإهانة والتشهير. ولهذا السبب قررت توجيه الاتهامات. هذه حالة دعاية وانقسام، وسأواجهذلك دائمًا".

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