الاتحاد الإنجليزي يوجّه 50 اتهاما لتونالي بقضايا مراهنات



وحصلت هذه الانتهاكات المزعومة لقواعد الاتحاد الإنجليزي في الفترة بين 12 آب 2023 و12 تشرين الأول 2023.



ويحق لابن الـ 23 عامًا الردّ على الاتهامات الموجهة ضده حتى 5 نيسان المقبل.

وكان الاتحاد الدولي "فيفا" صدّق على قرار السلطات الإيطالية بإيقاف اللاعب لمدة 10 أشهر بسبب مراهنات رياضية غير مشروعة في تشرين الأول من العام الماضي.



وستحرم تلك العقوبة تونالي (25 مباراة دولية) من المشاركة في صفوف منتخب بلاده في كأس أوروبا 2024، وسيعود إلى الملاعب مطلع موسم 2024-2025.



وسبق أن كشف وكيل أعمال تونالي، الذي انضم إلى نيوكاسل قادما من ميلان الإيطالي في تموز الماضي مقابل 67 مليون دولار أميركي، أنّ اللاعب يعاني من ادمان على المراهنات.



وأوقف تونالي (15 مباراة دولية) بسبب مراهنات رياضية غير مشروعة بعد تحقيقات أجرتها السلطات القضائية الإيطالية والاتحاد الإيطالي للعبة، مع الظروف المشددة المتمثلة في المراهنة على مباريات فريقي بريشيا (2017-2020) وميلان (2020-2023) عندما كان يدافع عن ألوانهما. وستكون العقوبة مصحوبة بالتزامات علاجية لوضع حد لإدمانه على المراهنات وتغريمه أيضا مبلغ 20 ألف يورو.



وعلّق نيوكاسل على إعلان الاتحاد الإنجليزي في بيان، "يعترف نيوكاسل يونايتد بتهمة سوء السلوك الموجهة ضد ساندرو تونالي فيما يتعلق بالانتهاكات المزعومة لقواعد المراهنة في الاتحاد الإنجليزي".



وتابع "يواصل ساندرو الالتزام الكامل بالتحقيقات المتصلة ويحتفظ بدعم النادي الكامل".



وأردف "بسبب هذا المسار المستمر، لا يستطيع ساندرو ونيوكاسل يونايتد إصدار أي تعليق إضافي في الوقت الحالي".



(أ ف ب)