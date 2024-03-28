Thursday, 28 March 2024 10:19 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


الاتحاد الإنجليزي يوجّه 50 اتهاما لتونالي بقضايا مراهنات

3/28/2024 2:32:48 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) وجه الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، الخميس، 50 تهمة بحق لاعب وسط نيوكاسل، الإيطالي ساندرو تونالي، تتعلق بالمراهنة على مباريات، حسب ما أعلن اتحاد اللعبة.


وحصلت هذه الانتهاكات المزعومة لقواعد الاتحاد الإنجليزي في الفترة بين 12 آب 2023 و12 تشرين الأول 2023.


ويحق لابن الـ 23 عامًا الردّ على الاتهامات الموجهة ضده حتى 5 نيسان المقبل.
وكان الاتحاد الدولي "فيفا" صدّق على قرار السلطات الإيطالية بإيقاف اللاعب لمدة 10 أشهر بسبب مراهنات رياضية غير مشروعة في تشرين الأول من العام الماضي.


وستحرم تلك العقوبة تونالي (25 مباراة دولية) من المشاركة في صفوف منتخب بلاده في كأس أوروبا 2024، وسيعود إلى الملاعب مطلع موسم 2024-2025.


وسبق أن كشف وكيل أعمال تونالي، الذي انضم إلى نيوكاسل قادما من ميلان الإيطالي في تموز الماضي مقابل 67 مليون دولار أميركي، أنّ اللاعب يعاني من ادمان على المراهنات.


وأوقف تونالي (15 مباراة دولية) بسبب مراهنات رياضية غير مشروعة بعد تحقيقات أجرتها السلطات القضائية الإيطالية والاتحاد الإيطالي للعبة، مع الظروف المشددة المتمثلة في المراهنة على مباريات فريقي بريشيا (2017-2020) وميلان (2020-2023) عندما كان يدافع عن ألوانهما. وستكون العقوبة مصحوبة بالتزامات علاجية لوضع حد لإدمانه على المراهنات وتغريمه أيضا مبلغ 20 ألف يورو.


وعلّق نيوكاسل على إعلان الاتحاد الإنجليزي في بيان، "يعترف نيوكاسل يونايتد بتهمة سوء السلوك الموجهة ضد ساندرو تونالي فيما يتعلق بالانتهاكات المزعومة لقواعد المراهنة في الاتحاد الإنجليزي".


وتابع "يواصل ساندرو الالتزام الكامل بالتحقيقات المتصلة ويحتفظ بدعم النادي الكامل".


وأردف "بسبب هذا المسار المستمر، لا يستطيع ساندرو ونيوكاسل يونايتد إصدار أي تعليق إضافي في الوقت الحالي".

(أ ف ب)

MENAFN28032024000072011014ID1108034062

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث