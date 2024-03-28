الكويت تعلن تقديم مليوني دولار لأونروا



وأوردت الوكالة أن "سفير دولة الكويت في الأردن حمد المري، سلم اليوم الخميس، مساهمة دولة الكويت السنوية لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) بقيمة مليوني دولار".



وأكد المري عقب لقائه مع مديرة دائرة العالقات الخارجية في "أونروا" تمارا الرفاعي "حرص القيادة الكويتية وموقفها المبدئي والدائم لدعم القضية الفلسطينية ودعم أوضاع اللاجئين الفلسطينيين" بحسب ما نقلت الوكالة الرسمية.



وقال المري، إن "تقديم المساهمة السنوية يأتي انطلاقا من واقع مسؤولية دولة الكويت بالتزاماتها الدولية تجاه الأشقاء في فلسطين وثقتها الكاملة بما تقدمه وكالة أونروا تجاه خدمة اللاجئين الفلسطينيين".



وأكد "ثقة الكويت التامة ووقوفها مع الوكالة وخصوصا في ظل الظروف الراهنة التي تمر بها وما تواجهه من تحديات مما ينعكس سلبا على مستوى خدماتها التي تقدمها للركن الأساسي في القضية الفلسطينية وهي قضية اللاجئين".



وذكرت أونروا الثلاثاء، أنها تملك ما يكفي من المال لإدارة عملياتها حتى نهاية أيار بعدما علّق كثير من المانحين تمويلهم للوكالة بسبب اتهامات إسرائيل بمشاركة بعض موظفي أونروا في هجوم حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) في السابع من تشرين الأول.



مري ذكر أن "أونروا تؤدي دورا حيويا في توفير الخدمات الأساسية للاجئين الفلسطينيين في مجالات عملها الخمسة من خلال توفير التعليم والرعاية الصحية والخدمات الاجتماعية".



وعدد اللاجئين الفلسطينيين داخل فلسطين وخارجها نحو 5.6 مليون، فيما تقدم "أونروا" خدماتها في 5 مناطق وهي الضفة الغربية وقطاع غزة والأردن ولبنان وسوريا.