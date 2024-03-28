الترندينغ في رمضان: المسلسلات العربيّة ومنصات التواصل والمزيد مع المشهد تاغ

MENAFN - Alghad Newspaper) مع غروب الشّمس ورائحة المأكولات الشهيّة،تتجمّع العائلات في جميع أنحاء المنطقة على طاولة الطّعام، لتناول الإفطار ومشاركةبركات شهر رمضان الكريم. وفي هذا الوقت المميّز، يبرز "المشهد تاغ" علىقناة ومنصّة "المشهد"، كبرنامجمخصّص للتّرفيه، من خلال طرحه أحدث المواضيع وأكثرها تداولًا على مواقع التّواصلالاجتماعيّ، خصوصًا أخبار الدراما العربيّة والمسلسلات وأخبار نجوم العمل، وكلّ تعليقاتالمتابعين بطريقة خفيفة ومميّزة.



وقد تمّ تخصيص 30 دقيقة كاملة من" المشهد تاغ"، ليتمكّن المتابعون من معرفة أهم المسلسلات العربيّة خلالالدّورة الرّمضانية الحاليّة، ومناقشتها عبر مواقع التّواصل الاجتماعيّ، حيثيستضيف البرنامج طيلة أيام الشهر الكريم عددًا من النّقاد الفنّيين من ضمنهم طارقالشناوي، وجمال فياض، وعبد الكريم واكريم، وجورج موسى، وعبد الله غلوش، وحيدر النّعيمي،لتقديم النّقد الفنّي سواء بالإشادة أو الرفض لمختلف الأعمال الدرامية، كما يواكبالبرنامج أهمّ المواضيع على مواقع التّواصل الاجتماعيّ ، وأحدث الترندات والهاشتاغاتومتابعة أراء المتابعين.



وانطلاقًا من روحيّة الشهرالكريم، يقدّم "المشهد تاغ" محتوًى خفيفًا يهدف إلى ترفيه المتابعين بعديوم من الصّيام. سواء أكان الأمر يتعلّق بمناقشة أحدث الترندات، أو استكشاف روائعالطّهو في رمضان، أو التعمّق في تفاصيل المسلسلات العربيّة الشّهيرة، حيث لا يمكنإنكار جاذبيّة المسلسلات العربيّة خلال شهر رمضان. من الأعمال الدّراميّة المؤثّرةإلى الأعمال الكوميديّة، إذ أصبحت هذه المسلسلات جزءًا لا يتجزّأ من المشهد الرمضانيّكلّ عام.



برنامج "المشهد تاغ"، يُعرض لمدّةساعة من الوقت، خلال أيام شهر رمضان المبارك من الاثنين إلى الجمعة، عند السّاعة7:30 مساءً بتوقيت دبي، حيث يتناوب كلّ من "خليل جمال" و"علاءالدخاخني" و "سهى زبن"، على تقديموجبة خفيفة عن المواضيع الأكثر رواجًا عبر مواقع التّواصل الاجتماعيّ، بالإضافة إلىمتابعة آراء وتعليقات المتابعين على مختلف المنصّات، خصوصًا X "تويترسابقًا"، وإنستغرام، والعديد من المنصّات الأخرى. وبالإمكان متابعة هذاالبرنامج من خلال خدمة الفيديو بحسب الطّلب عبر موقع قناة ومنصّة "المشهد "