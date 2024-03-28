الترندينغ في رمضان: المسلسلات العربيّة ومنصات التواصل والمزيد مع المشهد تاغ

(MENAFN
- Alghad Newspaper) مع غروب الشّمس ورائحة المأكولات الشهيّة،تتجمّع العائلات في جميع أنحاء المنطقة على طاولة الطّعام، لتناول الإفطار ومشاركةبركات شهر رمضان الكريم. وفي هذا الوقت المميّز، يبرز "المشهد تاغ" علىقناة ومنصّة "المشهد"، كبرنامجمخصّص للتّرفيه، من خلال طرحه أحدث المواضيع وأكثرها تداولًا على مواقع التّواصلالاجتماعيّ، خصوصًا أخبار الدراما العربيّة والمسلسلات وأخبار نجوم العمل، وكلّ تعليقاتالمتابعين بطريقة خفيفة ومميّزة.
وقد تمّ تخصيص 30 دقيقة كاملة من" المشهد تاغ"، ليتمكّن المتابعون من معرفة أهم المسلسلات العربيّة خلالالدّورة الرّمضانية الحاليّة، ومناقشتها عبر مواقع التّواصل الاجتماعيّ، حيثيستضيف البرنامج طيلة أيام الشهر الكريم عددًا من النّقاد الفنّيين من ضمنهم طارقالشناوي، وجمال فياض، وعبد الكريم واكريم، وجورج موسى، وعبد الله غلوش، وحيدر النّعيمي،لتقديم النّقد الفنّي سواء بالإشادة أو الرفض لمختلف الأعمال الدرامية، كما يواكبالبرنامج أهمّ المواضيع على مواقع التّواصل الاجتماعيّ ، وأحدث الترندات والهاشتاغاتومتابعة أراء المتابعين.
وانطلاقًا من روحيّة الشهرالكريم، يقدّم "المشهد تاغ" محتوًى خفيفًا يهدف إلى ترفيه المتابعين بعديوم من الصّيام. سواء أكان الأمر يتعلّق بمناقشة أحدث الترندات، أو استكشاف روائعالطّهو في رمضان، أو التعمّق في تفاصيل المسلسلات العربيّة الشّهيرة، حيث لا يمكنإنكار جاذبيّة المسلسلات العربيّة خلال شهر رمضان. من الأعمال الدّراميّة المؤثّرةإلى الأعمال الكوميديّة، إذ أصبحت هذه المسلسلات جزءًا لا يتجزّأ من المشهد الرمضانيّكلّ عام.
برنامج "المشهد تاغ"، يُعرض لمدّةساعة من الوقت، خلال أيام شهر رمضان المبارك من الاثنين إلى الجمعة، عند السّاعة7:30 مساءً بتوقيت دبي، حيث يتناوب كلّ من "خليل جمال" و"علاءالدخاخني" و "سهى زبن"، على تقديموجبة خفيفة عن المواضيع الأكثر رواجًا عبر مواقع التّواصل الاجتماعيّ، بالإضافة إلىمتابعة آراء وتعليقات المتابعين على مختلف المنصّات، خصوصًا X "تويترسابقًا"، وإنستغرام، والعديد من المنصّات الأخرى. وبالإمكان متابعة هذاالبرنامج من خلال خدمة الفيديو بحسب الطّلب عبر موقع قناة ومنصّة "المشهد "
MENAFN28032024000072011014ID1108034058
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.