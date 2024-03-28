إربد.. الانتهاء من توسعة وإعادة تأهيل طريق وادي تُقبل

(MENAFN
- Alghad Newspaper) أنهت مديرية أشغالمحافظة إربد، اليوم الخميس، أعمال توسعة وإعادة تأهيل طريق وادي تُقبل شمالي إربد،البالغ طوله نحو 2 كم، وبتكلفة 210 آلاف دينار.
ويهدف المشروع الذي تمتمويله من مخصصات مجلس محافظة إربد اللامركزية، للحد من الحوادث المرورية المتكررةالتي كان يشهدها.
وقال رئيس مجلس محافظةإربد خلدون بني هاني لـ(بترا)، إن تأهيل طريق "وادي تُقبل" يأتي استجابةللاحتياجات والمطالب الأهلية بشأن معاناة سكان من قرى إربد الشمالية من تكررالحوادث المرورية القاتلة على الطريق بسبب ضيق سعته وتآكل بنيته التحتية مع وجودمنعطفات خطرة على مساره.
وأكد بني هاني، حرصمجلس المحافظة على متابعة إعادة تأهيل الطرق الرئيسية والثانوية والزراعية فيمختلف المناطق، لافتاً إلى أن قيمة مشروعات قطاع الأشغال العامة التي جرى طرحهاللعام الحالي زادت على 3.1 مليون دينار منها 550 ألف لتسديد مطالبات مالية سابقة.
يشار إلى أن طريق واديتُقبل - فوعرا، نافذ للواءي القصبة وبني كنانة، ويخدم 5 قرى في شمال غرب إربد؛ هي:فوعرا، وأسعره، وحور، وتُقبل، وأم الجدايل.
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