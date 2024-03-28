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إربد.. الانتهاء من توسعة وإعادة تأهيل طريق وادي تُقبل

3/28/2024 2:30:17 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) أنهت مديرية أشغالمحافظة إربد، اليوم الخميس، أعمال توسعة وإعادة تأهيل طريق وادي تُقبل شمالي إربد،البالغ طوله نحو 2 كم، وبتكلفة 210 آلاف دينار.
ويهدف المشروع الذي تمتمويله من مخصصات مجلس محافظة إربد اللامركزية، للحد من الحوادث المرورية المتكررةالتي كان يشهدها.

وقال رئيس مجلس محافظةإربد خلدون بني هاني لـ(بترا)، إن تأهيل طريق "وادي تُقبل" يأتي استجابةللاحتياجات والمطالب الأهلية بشأن معاناة سكان من قرى إربد الشمالية من تكررالحوادث المرورية القاتلة على الطريق بسبب ضيق سعته وتآكل بنيته التحتية مع وجودمنعطفات خطرة على مساره.

وأكد بني هاني، حرصمجلس المحافظة على متابعة إعادة تأهيل الطرق الرئيسية والثانوية والزراعية فيمختلف المناطق، لافتاً إلى أن قيمة مشروعات قطاع الأشغال العامة التي جرى طرحهاللعام الحالي زادت على 3.1 مليون دينار منها 550 ألف لتسديد مطالبات مالية سابقة.

يشار إلى أن طريق واديتُقبل - فوعرا، نافذ للواءي القصبة وبني كنانة، ويخدم 5 قرى في شمال غرب إربد؛ هي:فوعرا، وأسعره، وحور، وتُقبل، وأم الجدايل.

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