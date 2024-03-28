Thursday, 28 March 2024 10:19 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


إجراء عملية نوعية في مستشفى الملك المؤسس

3/28/2024 2:30:16 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) أجريت في مستشفى الملكالمؤسس عبدالله الجامعي عملية نوعية لبؤرة صرعية (شحنات زائدة) لمريض يعاني من صرعغير مستجيب للأدوية باستخدام تسجيل الشحنات الزائدة بشكل مباشر من الدماغ.
وأشار استشاري الأعصابوالمتخصص بأمراض الصرع والشحنات الزائدة الدكتور أحمد ياسين إلى أن المريض الذيأجريت له العملية عانى منذ طفولته من تشنجات متكررة ومعاندة للأدوية، لافتا إلى أنصور الرنين الدماغي أظهرت خللا تركيبيا واسعا في النصف الأيمن من الدماغ، وبعد أن أجريتمراقبة الدماغ بواسطة الفيديو مع التخطيط داخل المستشفى على مدار أيام، تبين أنالشحنات تصدر من الجزء الصدغي (الجانبي) ومقدمة الجزء القذالي (الخلفي) من الجهةاليمنى .

وقال استشاري جراحةالدماغ والمتخصص بجراحة البؤر الصرعية والشحنات الزائدة الدكتور عامر جرادات إن مايقرب من ثلث مرضى الصرع (الشحنات الدماغية الزائدة) لا يستجيبون للعلاجات الدوائيةوإن إزالة البؤرة الصرعية في عديد من هذه الحالات يؤدي إلى سيطرة على الشحنات أوحتى التخلص التام منها.

وأضاف، أنه تم خلالالعملية الجراحية إجراء مراقبة قشرة الدماغ بشكل مباشر بواسطة اقطاب كهربائية، وبعدتأكيد منطقة بؤرة الصرع تمت إزالتها جراحيا، ثم التأكد من خلال الأقطاب الكهربائيةمن أن النسيج الدماغي المتبقي لا يصدر شحنات زائدة.

وبعد مضي ما يقرب من شهروعند مراجعة عيادة الأعصاب، أكد المريض وذووه عدم حدوث أي تشنجات كهربائية منذإجراء العملية.

وقال مدير عامالمستشفى الدكتور خلدون بشايرة إن مستشفى الملك المؤسس يفخر بتقديم هذه العملياتالنوعية ذات التعقيد العالي، لافتا إلى أن قسمي أمراض الأعصاب وجراحة الأعصابيسعيان لتقديم خدمات استثنائية للمرضى من خلال تشكيل فرق مشتركة.

وأشار إلى أن المستشفىلديه وحدة جراحة دماغ وأعصاب متكاملة وسيتم قريبا افتتاح الوحدة المتكاملة لأمراضالدماغ والأعصاب والتي ستحتوي على وحدة مراقبة الدماغ لمرضى الشحنات والصرع ووحدةالجلطات الدماغية ووحدة العناية الحثيثة للدماغ والأعصاب. (بترا)

MENAFN28032024000072011014ID1108034044

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث