إجراء عملية نوعية في مستشفى الملك المؤسس

(MENAFN
- Alghad Newspaper) أجريت في مستشفى الملكالمؤسس عبدالله الجامعي عملية نوعية لبؤرة صرعية (شحنات زائدة) لمريض يعاني من صرعغير مستجيب للأدوية باستخدام تسجيل الشحنات الزائدة بشكل مباشر من الدماغ.
وأشار استشاري الأعصابوالمتخصص بأمراض الصرع والشحنات الزائدة الدكتور أحمد ياسين إلى أن المريض الذيأجريت له العملية عانى منذ طفولته من تشنجات متكررة ومعاندة للأدوية، لافتا إلى أنصور الرنين الدماغي أظهرت خللا تركيبيا واسعا في النصف الأيمن من الدماغ، وبعد أن أجريتمراقبة الدماغ بواسطة الفيديو مع التخطيط داخل المستشفى على مدار أيام، تبين أنالشحنات تصدر من الجزء الصدغي (الجانبي) ومقدمة الجزء القذالي (الخلفي) من الجهةاليمنى .
وقال استشاري جراحةالدماغ والمتخصص بجراحة البؤر الصرعية والشحنات الزائدة الدكتور عامر جرادات إن مايقرب من ثلث مرضى الصرع (الشحنات الدماغية الزائدة) لا يستجيبون للعلاجات الدوائيةوإن إزالة البؤرة الصرعية في عديد من هذه الحالات يؤدي إلى سيطرة على الشحنات أوحتى التخلص التام منها.
وأضاف، أنه تم خلالالعملية الجراحية إجراء مراقبة قشرة الدماغ بشكل مباشر بواسطة اقطاب كهربائية، وبعدتأكيد منطقة بؤرة الصرع تمت إزالتها جراحيا، ثم التأكد من خلال الأقطاب الكهربائيةمن أن النسيج الدماغي المتبقي لا يصدر شحنات زائدة.
وبعد مضي ما يقرب من شهروعند مراجعة عيادة الأعصاب، أكد المريض وذووه عدم حدوث أي تشنجات كهربائية منذإجراء العملية.
وقال مدير عامالمستشفى الدكتور خلدون بشايرة إن مستشفى الملك المؤسس يفخر بتقديم هذه العملياتالنوعية ذات التعقيد العالي، لافتا إلى أن قسمي أمراض الأعصاب وجراحة الأعصابيسعيان لتقديم خدمات استثنائية للمرضى من خلال تشكيل فرق مشتركة.
وأشار إلى أن المستشفىلديه وحدة جراحة دماغ وأعصاب متكاملة وسيتم قريبا افتتاح الوحدة المتكاملة لأمراضالدماغ والأعصاب والتي ستحتوي على وحدة مراقبة الدماغ لمرضى الشحنات والصرع ووحدةالجلطات الدماغية ووحدة العناية الحثيثة للدماغ والأعصاب. (بترا)
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