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الأمن الغذائي تطرح المناقصة الأولى لاسيتراد القمح هذا العام

3/28/2024 2:29:24 PM
(MENAFN- Al Watan) أعلنت الهيئة العامة للأمن الغذائي اليوم عن طرح المناقصة الأولى لاستيراد القمح لهذا العام، وذلك لكمية (595) ألف طن للتوريد خلال الفترة ( يونيو - يوليو 2024م).
وأوضح محافظ الهيئة العامة للأمن الغذائي المهندس أحمد بن عبدالعزيز الفارس، أن الكمية المطروحة تأتي في إطار خطة الهيئة للحفاظ على المخزونات الإستراتيجية من القمح، وتلبية احتياجات شركات المطاحن.
وأضاف أن الكمية موزعة على عدد (10) بواخر، بواقع (3) بواخر لميناء جدة الإسلامي، و(3) بواخر لميناء ينبع التجاري، و(3) بواخر لميناء الملك عبدالعزيز بالدمام و(1) باخرة لميناء جازان.

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