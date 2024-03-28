الأمن الغذائي تطرح المناقصة الأولى لاسيتراد القمح هذا العام

(MENAFN
- Al Watan) أعلنت الهيئة العامة للأمن الغذائي اليوم عن طرح المناقصة الأولى لاستيراد القمح لهذا العام، وذلك لكمية (595) ألف طن للتوريد خلال الفترة ( يونيو - يوليو 2024م).
وأوضح محافظ الهيئة العامة للأمن الغذائي المهندس أحمد بن عبدالعزيز الفارس، أن الكمية المطروحة تأتي في إطار خطة الهيئة للحفاظ على المخزونات الإستراتيجية من القمح، وتلبية احتياجات شركات المطاحن.
وأضاف أن الكمية موزعة على عدد (10) بواخر، بواقع (3) بواخر لميناء جدة الإسلامي، و(3) بواخر لميناء ينبع التجاري، و(3) بواخر لميناء الملك عبدالعزيز بالدمام و(1) باخرة لميناء جازان.
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