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دعاوي الخلع لا تحتاج لحكم قضائي

3/28/2024 2:26:15 PM
(MENAFN- Al Watan) أجرت وزارة العدل تعديلًا في إجراءات رفع دعاوي الخلع عند رفعها من منصة ناجز، وقال المحامي والمستشار القانوني، الدكتور نايف الخربوش، إن دعاوى الخلع كانت في السابق تقام من الزوجة عن طريق تقديم دعوى قضائية عن طريق نظام ناجز، ويتم من خلالها حضور الجلسات، وإصدار الحكم والاستئناف عليه وكذلك تقديم طلب النقض لدى المحكمة العليا، وأما التحديث الأخير فاعتبرته الوزارة أن دعاوي الخلع ليست من قبيل الدعاوى القضائية، وإنما اعتبرتها من الإنهاءات القضائية، والتي تختص بها كتابات العدل.
نص الخلع
وأشار الخربوش، إلى ما نصت عليه المادة السادسة والتسعون من نظام الأحوال الشخصية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (73 / م) وتاريخ 6/8/1443 هـ، والتي تنص على ((يصح الخلع بالتراضي الزوجين كاملي الأهلية على إنهاء عقد الزواج، دون الحاجة إلى حكم قضائي))، حيث أشارت المادة إلى أن قضايا الخلع لا تحتاج إلى أحكام قضائية، وإنما بطلب تقدمه الزوجة مع استعدادها لبذل كامل المهر أو جزء منه بعد موافقة الزوج، كما هو الحال في دعاوى الإنهاءات الأخرى كإثبات الطلاق، وإثبات الحضانة وغيرها.
وتأتي هذه الخطوة من أجل تسريع العملية الإنهائية، والتخفيف على الدوائر القضائية.
ولا بد من الإشارة إلى أن دعاوى فسخ النكاح لا زالت من إختصاص محاكم الأحوال الشخصية، ولم يشملها هذا التعديل.
الحياة الزوجية
ومن جانبه قال المدرب والمستشار بالعلاقات الزوجية والأسرية، فهد الحربي إن هناك أزواجًا يجهلون معنى الحياة الزوجية وطبيعة الحياة الزوجية بشكلها الصحيح.
ويجهلون أو يتجاهلون ما تُحدثه هذه القرارات من مشاكل وألم في كيان أسرة كاملة تشتت أفرادها، وأيضًا ما يترتب عليه من فقدان الاحتياج العاطفي، والأمان الأسري، وهما أحد الاحتياجات الإنسان الضرورية، وضعف التحصيل العلمي، وربما الانحرافات الأخلاقية، والوقوع في العادات الإدمانية الخطيرة التي ينتقل تأثيرها على المجتمع برمته، وليس أسرة واحده فقط.
لذا يجب على المؤسسات والمنابر والأقلام والمنصات الإعلامية تكثيف الوعي المجتمعي حول خطورة هذه الظاهرة.

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