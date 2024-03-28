دولة عربية تتصدر قائمة مورّدي الماس إلى الهند

MENAFN - Al Watan) في يناير 2024 زادت الهند مشترياتها من الألماس الروسي إلى أعلى مستوى منذ سبتمبر 2023 حيث مطلع العام الجاري 79 مليون دولار، محققة ارتفاعا بلغ 28% على أساس سنوي.

ووفقا لبيانات وزارة التجارة والصناعة الهندية فقد وصلت قيمة صادرات الألماس من روسيا إلى الهند التي تعد أكبر مستورد للحجر الكريم في العالم خلال سبتمبر من العام الماضي إلى 112 مليون دولار.

وبحسب موقع "RT arabic "فقد جاءت روسيا في المرتبة الخامسة في قائمة أكبر موردي الألماس إلى الهند، فيما تصدرت الإمارات التصنيف حيث ارتفعت صادراتها من الألماس في يناير الماضي 1.5 مرة إلى 772 مليون دولار.

وقد احتلت أمريكا المرتبة الثانية التي انخفضت الواردات منها بمقدار 1.4 مرة إلى 194 مليون دولار، وجاءت بلجيكا في المرتبة الثالثة بصادرات بلغت قيمتها 138 مليون دولار، بينما استحوذت هونغ كونغ على المرتبة الرابعة، التي زادت صادراتها من الألماس في الشهر المذكور بمقدار 1.7 مرة إلى 137 مليون دولار.

وتخضع صادرات الألماس من روسيا إلى الاتحاد الأوروبي ودول مجموعة "السبع" للعقوبات منذ مطلع العام الجاري، وفي ظل ذلك زادت الدول الغربية بشكل تدريجي استيراد الألماس الروسي المعالج في دول ثالثة.