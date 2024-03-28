دولة عربية تتصدر قائمة مورّدي الماس إلى الهند

(MENAFN
- Al Watan) في يناير 2024 زادت الهند مشترياتها من الألماس الروسي إلى أعلى مستوى منذ سبتمبر 2023 حيث مطلع العام الجاري 79 مليون دولار، محققة ارتفاعا بلغ 28% على أساس سنوي.
ووفقا لبيانات وزارة التجارة والصناعة الهندية فقد وصلت قيمة صادرات الألماس من روسيا إلى الهند التي تعد أكبر مستورد للحجر الكريم في العالم خلال سبتمبر من العام الماضي إلى 112 مليون دولار.
وبحسب موقع "RT arabic "فقد جاءت روسيا في المرتبة الخامسة في قائمة أكبر موردي الألماس إلى الهند، فيما تصدرت الإمارات التصنيف حيث ارتفعت صادراتها من الألماس في يناير الماضي 1.5 مرة إلى 772 مليون دولار.
وقد احتلت أمريكا المرتبة الثانية التي انخفضت الواردات منها بمقدار 1.4 مرة إلى 194 مليون دولار، وجاءت بلجيكا في المرتبة الثالثة بصادرات بلغت قيمتها 138 مليون دولار، بينما استحوذت هونغ كونغ على المرتبة الرابعة، التي زادت صادراتها من الألماس في الشهر المذكور بمقدار 1.7 مرة إلى 137 مليون دولار.
وتخضع صادرات الألماس من روسيا إلى الاتحاد الأوروبي ودول مجموعة "السبع" للعقوبات منذ مطلع العام الجاري، وفي ظل ذلك زادت الدول الغربية بشكل تدريجي استيراد الألماس الروسي المعالج في دول ثالثة.
MENAFN28032024000089011017ID1108034002
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.