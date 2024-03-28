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المالية تنشر إطار التمويل الأخضر في السعودية

3/28/2024 2:26:15 PM
(MENAFN- Al Watan) نشرت وزارة المالية إطار التمويل الأخضر في المملكة العربية السعودية، ضمن أحد مبادرات برنامج تطوير القطاع المالي الهادفة لدعم التوجهات الطموحة للمملكة نحو تحقيق الاستدامة، والوصول إلى الحياد الصفري من خلال تبني نهج الاقتصاد الدائري للكربون، وإبراز هذه الجهود للمستثمرين والمشاركين في السوق، ليجسّد خطوة مهمة نحو تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 التي تركز على مستقبل أكثر استدامة، بدءًا من تطوير السياسات والاستثمار إلى التخطيط وبناء البُنى التحتية. ويعزز الإطار العام للتمويل الأخضر دور المملكة الريادي في التمويل المستدام في المنطقة، وتشجيع المبادرات العامة والخاصة في مجال التمويلات الخاصة بالمناخ والمحافظة على البيئة، حيث تم بناء الإطار ليكون متسقاً مع إعلان المملكة، الصادر في أكتوبر 2021، بشأن تحقيق هدف الحياد الصفري بحلول عام 2060م من خلال تبني نهج الاقتصاد الدائري للكربون، وتحقيق المساهمات المحددة وطنياً تحت اتفاق باريس بتقليل غازات الاحتباس الحراري بمقدار 278 مليون طن سنوياً بحلول عام 2030 تماشياً مع اتفاق باريس للمناخ، بالموائمة مع مبادئ السندات الخضراء الصادرة عن الجمعية الدولية لأسواق رأس المال.

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