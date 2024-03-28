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صحفيو مكة يتفاعلون مع الذكاء الاصطناعي وآلية استثماره

3/28/2024 2:26:15 PM
(MENAFN- Al Watan) نفذ فرع هيئة الصحفيين السعوديين بمنطقة مكة المكرمة برنامجا وورشة تدريبية تحت عنوان "الذكاء الاصطناعي في الإعلام" قدمتها رئيس قسم الإعلام بجامعة جدة الدكتوره نهى زمزمي بمقر شركة حجاج الدول الأفريقية غير العربية وبحضور ومشاركة أعضاء الفرع،.
وفي بداية البرنامج أكد مدير فرع هيئة الصحفيين السعوديين بمنطقة مكة المكرمة الأستاذ فهد الإحيوي أهمية مثل هذه البرامج النوعية التي يحرص الفرع على تنفيذها من أجل العمل على تطوير مهنة الصحافة والاستفادة من كافة المصادر المتنوعة والمساهمة في رفع الجانب العملي والمهني لدى الصحفيين، مشيرا إلى استمرار هذه الفعاليات خلال الفترة القادمة مثمنا جهود شركة حجاج الدول الأفريقية غير العربية الجهة المستضيفة لهذا البرنامج ومقدمته الدكتوره نهى زمزمي التي أكدت على أهمية مهنة الصحافة وتطورها من خلال الأدوات التقنية والرقمية والتي تتطلب من الجميع ضرورة التعامل معها وتسخيرها لرفع جودة المهنة ودقة نشر المعلومات، مشيرة إلى أنه مهما تطورت التقنيات إلا أنها لا تلغي دور وأهمية الصحفي في تسخيره لها واستخدامها بالشكل الملائم لدقة ومهنية المادة الإعلامية. وأوضحت الدكتورة نهى زمزمي مفهوم الذكاء الاصطناعي وعلاقته بالعمل الإعلامي وكذلك تقنياته لخدمة العمل الصحفي وتطوير جودة المحتوى بالاضافة الى دوره في التحقق من مصداقية الأخبار ومحاربة الشائعات وما تتميز به.
غرف الأخبار الذكية بين الفرص والتحديات وسردت الزمزمي سمات الأنظمة الذكية المتمثلة في القدرة على التعلم لجمع وتحليل البيانات والمعلومات وخلق علاقات فيما بينها وكذلك القدرة على التفكير والإدراك. وعلى اكتشاف المعرفة وتطبيقها وعلى التعلم والفهم من التجارب والخبرات السابقة وعلى استخدام الخبرات القديمة وتوظيفها في مواقف جديدة. وعلى الاستجابة السريعة للمواقف والظروف الجديدة.
وعلى التعامل مع المواقف الغامضة مع غياب المعلومة وعلى التطور والإبداع وفهم الأمور المرئية وإدراكها وعلى اتخاذ قرارات بناء على عملية تحليل المعلومات واستشهدت بشركات ومؤسسات إعلامية وظفت الذكاء الاصطناعي في تطوير أدوات لكتابة القصص الصحفية ولتجميع وتصنيف الأخبار وفي إنتاج مليار قطعة محتوى صحفي بالتكنولوجيا الذكية ولتحسين تحرير المحتوى الصحفي وأبانت مزايا استخدام الذكاء الاصطناعي في العمل الصحفي والتي تتلخص في الكفاءة والإنتاجية وتحليل البيانات والرؤى والتخصيص ومشاركة الجمهور والتقارير في الوقت الفعلي وإنشاء المحتوى وتنظيمه والتحقق وتقصي المعلومات وتحسين الوسائط المتعددة وفهم سلوك الجمهور والابتكار والاستعداد للمستقبل: وتطرقت الى استفادة الصحفيين وصناع المحتوى من الذكاء الاصطناعي أثناء عملية البحث عن الأخبار في تحويل الصوت إلى نص والتحرير والرصد وجمع الأخبار ذات الصلة والترجمة. مشيرة الى أن استفادة الصحفيين أثناء عملية كتابة المقالات تتمثل في التحقق من صحة الأخبار والتدقيق النحوي واللغوي وتخصيص المقالات للجمهور المستهدف وقالت بأنه أثناء النشر والتوزيع تكون الاستفادة في تحليل الأخبار وتصنيف الموضوعات حسب الاهتمامات للعثور على الموضوعات المشابهة وكذلك في الحملات الإعلانية والتسويقية تتم الاستفادة في صياغة الخطاب التسويقي وكتابة الإعلانات وتتبع وتحليل ردود أفعال الجمهور واشارت الى تقنيات الذكاء الاصطناعي لخدمة العمل الصحفي وتطوير جودة المحتوى 
كما لفتت الى أدوات صناعة المحتوى المكتوب وتحريره وإعادة صياغته وأدوات توليد وتحرير المحتوى البصري والفيديو وأدوات التسويق الرقمي والإعلانات وأبرزت الدكتورة زمزمي دور الذكاء الاصطناعي في التحقق من مصداقية الأخبار ومحاربة الشائعات وتحدثت عن صحافة الذكاء الاصطناعي والتزييف العميق كما أبانت أدوات الذكاء الاصطناعي لكشف الأخبار الزائفة للتحقق من مصداقية الأخبار وموضوعات الترند المنتشرة ولتحليل الصور والتحقق منها وكشف الأجزاء التي تم التلاعب بها وبعد ذلك بدأ الحوار المفتوح مع كافة المشاركين بالورشة والتي تم خلالها التفاعل الإيجابي مع آلية استثمار الذكاء الاصطناعي وطرح العديد من الرؤى الثرية الهادفة والبناءة . 
كما كرم فرع الهيئة بمنطقة مكة الدكتورة الزمزمي وشركة أفريقيا غير العربية تسلمها نيابة عن الرئيس السيد خالد علوي وتكريم مقدمة فقرات البرنامج الاستاذة رزان سندي والاستاذ أحمد حلبي لمساهمته في التنسيق للبرنامج كما بادرت الشركة بتقديم إهداء مماثل لفرع الهيئة .

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