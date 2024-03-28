جمعية المودة تطلق حملة رمضان القيم 3

MENAFN - Al Watan) أطلقت جمعية المودة للتنمية الأسرية الموسم الثالث من حملة رمضان تحت شعار "رمضان القيم 3 " والتي تتضمن عدة مواد إعلامية توعوية وبرامج تسلط الضوء على القيم العظيمة في تحقيق الاستقرار النفسي بين أفراد الأسرة.

وأشار المدير العام لجمعية المودة السيد محمد بن علي آل رضي أن الموسم الثاني من رمضان القيم والذي تم إطلاقه في العام 2023م لاقى رواجًا، حيث بلغت نسبة المشاهدات والوصول على منصات التواصل الاجتماعي أكثر من 456 ألف مشاهده. حيث تستهدف المودة من خلال رمضان القيم 3 الوصول إلى مشاهدات أكبر لتصل الرسائل القيمية الى كافة الأسر.

وأوضح "آل رضي" أن الحملة تتمحور حول أهمية القيم الأسرية التي نستمدها من القرآن الكريم وأهمية التخلق بهذه الأخلاق لكافة أفراد الأسرة حتى تنعم بالألفة والاستقرار الأسري. كما تستهدف الحملة ترسيخ قيم المودة والرحمة كأساس في التعاملات الأسرية وأهمية التراحم بين أفرادها.

ومن أبرز البرامج لهذا العام، برنامج جمعة المودة مع الشيخ عبد الله المصلح والتي يسلط فيها الضوء على أهمية العلاقات الأسرية سواء كانت بين الزوجين، الأخوة والأخوات، الوالدين أو الأبناء وكيفية تقوية الروابط الأسرية.

كما تضم الحملة أمسيات رمضانية يقدمها مختصين متمرسين في مجالات التنمية الأسرية هدفها تعزيز وغرس القيم الرمضانية والأسرية في رمضان، إضافة إلى تقديم أفضل الوسائل والاستراتيجيات التي تسهم في تعزيز استقرار الأسرة الاجتماعي والنفسي، وتحقيق التوازن في حياتها، وبالتالي تحسين جودة حياة أفرادها.

واختتم "آل رضي" سائلاً الله عز وجل أن يتقبل صيامنا وقيامنا في هذا الشهر الفضيل، وأن يعيده علينا وعلى جميع المسلمين أعوامًا عديدة ونحن في أفضل حال.