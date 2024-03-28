إطلاق العدد السادس من مجلة متمم

(MENAFN
- Al Watan) أطلق مركز التواصل والمعرفة المالية (متمم) العدد السادس من مجلة "متمم" التي تهدف إلى إثراء الوعي والثقافة المالية والاقتصادية بشتى مجالاتها، حافلاً بالعديد من الأخبار والتقارير والمقالات والدراسات ذات العلاقة بالشأن المالي والاقتصادي.
وركز العدد على الحدث التقني الدولي المهم "ليب 24" الذي أقيم بالرياض في الفترة من 4 إلى 7 مارس 2024، تحت عنوان "ليب 24 ريادة تقنية لآفاق جديدة"، حيث أفردت له ملفا خاصا شمل تغطيتها للفعاليات والمبادرات والإطلاقات الاستثمارية التقنية التي شهدها المؤتمر.
وفي حوار ضيف العدد، استعرضت المجلة مع معالي محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية المهندس أحمد بن عبد العزيز العوهلي، الجوانب المختلفة لمسيرة التوطين الطموحة لقطاع الصناعات العسكرية.
كما تضمن العدد مجموعة من الموضوعات والتقارير والفعاليات المتنوعة التي سلطت الضوء على أهم الأحداث المالية والاقتصادية المحلية والعربية والدولية، إلى جانب مشاركة المملكة في العديد من المؤتمرات والمناسبات الدولية المالية والاقتصادية.
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