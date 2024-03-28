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إطلاق العدد السادس من مجلة متمم

3/28/2024 2:26:15 PM
(MENAFN- Al Watan) أطلق مركز التواصل والمعرفة المالية (متمم) العدد السادس من مجلة "متمم" التي تهدف إلى إثراء الوعي والثقافة المالية والاقتصادية بشتى مجالاتها، حافلاً بالعديد من الأخبار والتقارير والمقالات والدراسات ذات العلاقة بالشأن المالي والاقتصادي.
وركز العدد على الحدث التقني الدولي المهم "ليب 24" الذي أقيم بالرياض في الفترة من 4 إلى 7 مارس 2024، تحت عنوان "ليب 24 ريادة تقنية لآفاق جديدة"، حيث أفردت له ملفا خاصا شمل تغطيتها للفعاليات والمبادرات والإطلاقات الاستثمارية التقنية التي شهدها المؤتمر.
وفي حوار ضيف العدد، استعرضت المجلة مع معالي محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية المهندس أحمد بن عبد العزيز العوهلي، الجوانب المختلفة لمسيرة التوطين الطموحة لقطاع الصناعات العسكرية.
كما تضمن العدد مجموعة من الموضوعات والتقارير والفعاليات المتنوعة التي سلطت الضوء على أهم الأحداث المالية والاقتصادية المحلية والعربية والدولية، إلى جانب مشاركة المملكة في العديد من المؤتمرات والمناسبات الدولية المالية والاقتصادية.

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