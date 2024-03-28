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Infinix Note 40 Pro 5G - مركز الألعاب القوي بسعر منخفض يبلغ 999 ريال سعودي

3/28/2024 2:26:14 PM
(MENAFN- Al Watan) يسر شركة Infinix أن تعلن عن إطلاق هاتف Note 40 Pro 5G الثوري، والذي يعيد تعريف قدرات الألعاب والشحن في عصر 5G. هذا الجهاز، الذي من المقرر أن يصبح حليفك الأمثل في الألعاب، متوفر الآن في جميع منافذ البيع الرئيسية في المملكة العربية السعودية، وكذلك عبر الإنترنت عبر Noon وAmazon. بسعر مذهل يبلغ 999 ريالًا سعوديًا فقط، فهو جاهز لإحداث تغيير جذري في المشهد التكنولوجي.
انطلق إلى عالم الألعاب بالتعاون مع PUBG
تعاونت Infinix وPUBG لتقديم تجربة ألعاب لا مثيل لها على Note 40 Pro 5G. استعد "لتولي مسؤولية" لعبتك من خلال الميزات والتحسينات الحصرية التي تضمن أن النصر في متناول اليد دائمًا.
الشحن السريع يلبي ليالي رمضان: FastCharge 2.0
توفر تقنية FastCharge 2.0 بقوة 45 واط شحنًا سريعًا يلبي احتياجات ساعات الصيام خلال شهر رمضان، مما يجعلها خيارًا مثاليًا لشحن الهواتف قبل وجبة السحور.
زيادة على ذلك، تقدم تقنية الشحن اللاسلكي MagCharge بقوة 20 واط سهولة إضافية لتحصل على شحن كافٍ خلال فترات الإفطار الخاصة بك، مما يضمن لك دائمًا رؤية مريحة على شاشة AMOLED بتردد 120 هرتز لتجارب روحية متميزة.
شاشة عرض تلتقط كل التفاصيل
تأتي الشاشة AMOLED المنحنية ثلاثية الأبعاد بمعدل تحديث 120 هرتز وسطوع يصل إلى 1300 شمعة في المتر المربع، مما يجعلها مثالية لقراءة القرآن أو متابعة صلاة التراويح مباشرة. كما أنها محمية بطبقة Corning® Gorilla® Glass 5 المتينة.

أداء لا يمكن إيقافه: مجموعة شرائح Dimension 7020 5G
مجموعة شرائح Dimensity 7020 5G، المعززة بذاكرة وصول عشوائي ممتدة تصل سعتها إلى 16 جيجابايت، تعني تعدد المهام بسلاسة بين تطبيقات رمضان وجلسات الألعاب ومكالمات الفيديو مع أحبائك، كل ذلك دون فقدان أي شيء.
التقاط اللحظات الرائعة في شهر رمضان مع كاميرا 108 ميجابكسل OIS Super-Zoom التي تساعدك على توثيق كل تفاصيل الهلال واللحظات العائلية بجلاء استثنائي، مما يضمن لك الاحتفاظ بذكريات شهر رمضان لعام 2024 بشكل مذهل وواضح.
تجعل تصميم الهالة النشط وإضاءة الذكاء الاصطناعي الإشعارات والمكالمات تتلألأ، مما يضفي لمسة احتفالية على الاحتفالات والتفاعلات اليومية.
تجربة صوتية مميزة خلال ليالي رمضان مع مكبرات صوت JBL المزدوجة، التي تضمن وضوح الآيات القرآنية والصلوات الليلية، محيطة بك بصوت يعمل بزاوية 360 درجة، ويساعدك على التواصل مع روح رمضان.
تولوا مسؤولية إعدادكم لرمضان 2024 من خلال استخدام هاتف Infinix Note 40 Pro 5G الذي يعتبر بوابتكم لتجربة رمضانية غنية ومتصلة. بفضل ميزاته المتطورة واحترامه لروح الشهر الكريم، ندعوكم إلى تحمل المسؤولية ورفع تجربتكم الرمضانية إلى مستوى جديد.
متوفر الآن على منصتي نون وأمازون، تجسيد المستقبل مع Infinix. كن جاهزًا لتحقيق تغيير كبير في تجربتك خلال شهر رمضان مع هاتف Infinix Note 40 Pro 5G.
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