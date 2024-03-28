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جاذر إن تحتفل بمليون ليلة في حفل ألف ألف ليلة وليلة

3/28/2024 2:26:14 PM
(MENAFN- Al Watan) احتفلت شركة "جاذر إن" بإنجاز هو الأكبر منذ تأسيسها حيث احتفت في مساء يوم الإثنين 25 مارس 2024 بالوصول إلى مليون ليلة تم حجزها عبر منصة وتطبيق جاذر إن خدمت من خلالها أنواع مختلفة من المستفيدين منهم السياح والحجاج والمعتمرين من خلال توفير أكثر من 90 ألف وحدة في أكثر من 200 مدينة ومحافظة وقرية حول

جاء الحفل تحت عنوان "ألف ألف ليلة وليلة" اتساقًا مع إنجاز الحجز رقم مليون في منصة جاذر إن. وجمع الحفل المؤسسين والمستثمرين والموظفين والمضيفين ومؤثري شبكات التواصل الاجتماعي في أجواء رمضانية احتفالية رائعة.
جاذر إن هي أول وأكبر منصة سعودية مرخصة من وزارة السياحة للسكن التشاركي في السعودية تقدم من خلالها العديد من التجارب السكنية الرائعة والمتنوعة مثل الشقق الخاصة، والبيوت، والمزارع، والشاليهات، والمنتجعات، والمخيمات، وغيرها من بيوت العطلات.
وصرحت الرئيس التنفيذي والشريك المؤسس لجاذر إن، أ. لطيفة التميمي بأن هذه المناسبة خطوة مهمة في المساهمة في الاقتصاد التشاركي الذي يخدم مستهدفات السياحة ضمن رؤية 2030 وعبرت عن شكرها لفريق جاذر إن الذي كان سبب نجاح ووصول الشركة للصدارة في سوق تنافسي كبير.
واستعرض أ. مشاري الطلحي من قسم تطوير أداء المضيفين والوحدات الميزات الجديدة التي أضافها تطبيق جاذر إن أعمال للمضيفين، والتي من ضمنها تحديثات هامة على صفحة المضيف وبرنامج الولاء وخاصية إشعار المضيفين بتوصيات للأسعار مبنية على أسعار المناطق المجاورة والمواسم والبرنامج التثقيفي الذي يهدف لإثراء المحتوى السياحي وتقديم محتوى ومعلومات موثوقة للمعلومات واللوائح السياحية في السعودية.
شهد الحفل تكريم المتميزين من المضيفين وبدأت بصاحب أول حجز في التطبيق وهو المضيف بدر الزامل، وصاحب الحجز رقم مليون المضيف عيد الرشيدي، وأصحاب أعلى رقم حجوزات في مدينة الرياض وهم المضيفين سعد العتيبي وعبدالمجيد الرويلي، ومن مدينة جدة المضيفين فواز الغامدي وعبدالله الزهراني، ومن الخبر المضيفين عبدالغفار مرزا وفهد العنزي، ومن أبها المضيفين فهد الوادعي ورحمة عسيري، ومن الطائف المضيفين محمد الجعيد وخالد دغاسي، أما أصحاب الضيافة الممتازة الذين قدموا لقطاع الضيافة في المملكة أماكن ساهمت في توفير خيارات سكنية ملائمة للسياح والزوار فقد فاز بها المضيفين أحمد نجمي و عبدالمجيد محمد.
وتعتبر خدمات جاذر إن مزود رئيسي لخيارات حجز الوحدات السكنية والتجارب السياحية في القطاع السياحي، وتساهم في تنشيط مصادر الدخل وفتح أبواب الضيافة للسياح لاكتشاف الثراء الثقافي والحضاري للمملكة والذي يشهد نشاطًا واسعًا بعد إطلاق الرؤية لمبادرات ومشاريع نوعية كبرى واستضافة مناسبات عالمية رياضيًا وثقافيًا notes/files/clipdata/clipdata_bodytext_240328_163651_432-->

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