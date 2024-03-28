إس آند بي يتجه لتحقيق مكاسب فصلية لأول مرة منذ 5 سنوات

(MENAFN
- Al-Borsa News) استقرت الأسهم الأمريكية في مستهل تعاملات اليوم الخميس، بعدما أظهرت بيانات رسمية نمو اقصاد البلاد بوتيرة أعلى في القراءة النهائية للربع الرابع من 2023، فضلاً عن انخفاض طلبات إعانة البطالة الأسبوعية على نحو غير متوقع، الأمر الذي يرجح استمرار زخم النشاط الاقتصادي.
واستقر مؤشر“داو جونز” عند 39793 نقطة ويعد مرتفعاً بنسبة 5.5% على مدار الربع الأول من العام، ليتجه لتحقيق مكاسب فصلية للمرة الأولى منذ 2019.
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كما استقر مؤشر“S&P 500” عند 5.247 نقطة ويعد مرتفعاً بنسبة 10% هذا الربع، واستقر مؤشر“ناسداك” بنسبة عند 16405 نقاط ويتجه نحو تسجيل مكاسب فصلية 9.3%.
أوضحت بيانات مكتب التحليلات الاقتصادية التابع لوزارة التجارة الأمريكية، نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للولايات المتحدة بنسبة 3.4% في الربع الرابع من 2023، بدلاً من التقدير السابق عند نمو 3.2%.
وتراجع عدد الطلبات الاولية للحصول على طلبات إعانة البطالة في أمريكا بمقدار ألفي طلب إلى 210 آلاف طلب خلال الأسبوع المنتهي في 23 مارس، مقابل توقعات ارتفاعها إلى 214 ألفاً من متوسط الأسبوع السابق.
المصدر:
MENAFN28032024000202011048ID1108033994
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