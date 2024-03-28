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إس آند بي يتجه لتحقيق مكاسب فصلية لأول مرة منذ 5 سنوات

3/28/2024 2:26:07 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) استقرت الأسهم الأمريكية في مستهل تعاملات اليوم الخميس، بعدما أظهرت بيانات رسمية نمو اقصاد البلاد بوتيرة أعلى في القراءة النهائية للربع الرابع من 2023، فضلاً عن انخفاض طلبات إعانة البطالة الأسبوعية على نحو غير متوقع، الأمر الذي يرجح استمرار زخم النشاط الاقتصادي.

واستقر مؤشر“داو جونز” عند 39793 نقطة ويعد مرتفعاً بنسبة 5.5% على مدار الربع الأول من العام، ليتجه لتحقيق مكاسب فصلية للمرة الأولى منذ 2019.

موضوعات متعلقة تباطؤ نمو الاقتصاد الأمريكي فى ثلاثة أشهر المفوضية الأوروبية توافق على مساعدات لفرنسا بـ900 مليون يورو منطقة التجارة الحرة الأفريقية توقع إتفاقًا لتعزيز وصولها إلى شمال أفريقيا

كما استقر مؤشر“S&P 500” عند 5.247 نقطة ويعد مرتفعاً بنسبة 10% هذا الربع، واستقر مؤشر“ناسداك” بنسبة عند 16405 نقاط ويتجه نحو تسجيل مكاسب فصلية 9.3%.

أوضحت بيانات مكتب التحليلات الاقتصادية التابع لوزارة التجارة الأمريكية، نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للولايات المتحدة بنسبة 3.4% في الربع الرابع من 2023، بدلاً من التقدير السابق عند نمو 3.2%.

وتراجع عدد الطلبات الاولية للحصول على طلبات إعانة البطالة في أمريكا بمقدار ألفي طلب إلى 210 آلاف طلب خلال الأسبوع المنتهي في 23 مارس، مقابل توقعات ارتفاعها إلى 214 ألفاً من متوسط الأسبوع السابق.

المصدر:

MENAFN28032024000202011048ID1108033994

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