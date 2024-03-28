وزيرة التضامن: دعم مستشفى الناس الخيري للأطفال بقيمة 20 مليون جنيه

MENAFN - Al-Borsa News) أكدت وزيرة التضامن الاجتماعي نيفين القباج دعم مستشفى الناس الخيري للأطفال بقيمة 20 مليون جنيه، مشيرة إلى أنها أصبحت مقصدًا لعلاج الأطفال في مصر.

جاء ذلك خلال احتفالية مستشفى الناس الخيري للأطفال؛ بمناسبة مرور 5 سنوات على إنشائها، بحضور المهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء الأسبق، والدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية وأيمن عباس أمين صندوق المستشفى، وعدد من الوزراء الحاليين والقدامى، ولفيف من الشخصيات العامة والإعلاميين.

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وقالت الوزيرة – في بيان اليوم الخميس – إنه يقود هذا الصرح العظيم مؤسسة مجتمع مدني شابة واعدة حددت أهدافها من البداية، وحققت إنجازات تذكر في غضون السنوات الخمس الماضية، ويوفر المستشفى كل الفرص للأطفال من أجل حياة جديدة يافعة مفعمة بالمحبة والصحة والسلامة.

وتابعت أن المستشفى حققت عدة إنجازات في سنوات قليلة فجذبت أمهر الأطباء وأفضل الكوادر المهنية وفرق التمريض والفنيين وتم تزويدها بأحدث المعدات الطبية الحديثة، لتصبح أحد أكبر المراكز الطبية المتميزة في المنطقة العربية وقارة إفريقيا بطاقة استيعابية تصل لنحو 600 سرير.

وأضافت أنه تم الانتهاء من مباني المستشفى الخمسة على مساحة 30 ألف م2، كما تحتوي 10 غرف عمليات، و140 وحدة رعاية مركزة، و4 وحدات لقسطرة القلب و48 عيادة خارجية؛ لتساهم المستشفى في تحقيق الحياة الكريمة لكل مواطن مع الحفاظ على كرامته الإنسانية.

يذكر أن الرضع والأطفال الذين يعانون من مشكلات أو خلل في كفاءة القلب يحتاجون لخبرة أطباء مميزين وفريق من المتخصصين المدربين تدريبًا عاليًا في منشأة طبية مصممة لتلبية احتياجاتهم، وليست كل المستشفيات التي تجري جراحة قلب الأطفال على نفس المستوى.

وأكدت أن المستشفى حققت إنجازًا من حيث استهدافها لفئات مستحقة حيث يتم توفيرها مجانًا بنسبة 100% وفقًا لأحدث المعايير والتقنيات العالمية، وقد اهتمت المستشفى بالنواحي البحثية والعلمية والمعرفية في مجال علاج أمراض القلب وكل ما له صلة بذلك، فقامت المستشفى بتأسيس“أكاديمية الناس” لتقدم برامج تدريبية للأطباء وللفرق الإدارية.

وأوضحت وزيرة التضامن أن رئيس الجمهورية يولي أهمية كبيرة بدور المجتمع المدني، ويثمّن مشاركته في خدمة المجتمعات المحلية، وفي إنجاز الأهداف التنموية بشكل عام، كما أنه يفتح الباب واسعًا لمشاركة الجمعيات الأهلية بكافة المشروعات القومية، ويساهم المجتمع المدني في توفير خدمات صحية للمجتمعات المحلية.

ونوهت بأن المجتمع المدني يلبي حوالي 32% من احتياجات المواطنين وبصفة خاصة بالقرى والمناطق النائية، وفي الأمراض المتخصصة مثل أمراض السرطان، والقلب، والغسيل الكلوي، والصحة الإنجابية، والعيون، وصحة الأم والطفل وغيرها من الأمراض، وتقدم الخدمات من خلال المستشفيات الكبيرة والحديثة، أو من خلال المراكز الطبية والمستوصفات والعيادات، والقوافل الطبية، بالإضافة إلى تحمل مصروفات التشخيص والعلاج.

وأكدت التجربة الفعلية بين الوزارة والجمعيات والمؤسسات الأهلية على أهمية دور المجتمع المدني في مساعدة وزارة التضامن الاجتماعي، وغيرها من الجهات الحكومية، في تقديم الخدمات للمستحقين من الفئات الأولى بالرعاية.

وأعربت على تقديرها للمبادرات القومية التي أطلقتها القيادة السياسية والتي تنفذها وزارة الصحة بمجال الصحة العامة وصحة المرأة، منوهة بأنه انطلاقًا من إيمان الوزارة بأن الصحة هي جزء لا يتجزأ من ثروة أو فقر الأسرة، وتأكيدًا على الرؤية المتكاملة في مواجهة الفقر متعدد الأبعاد بتدخلات متكاملة ومتنوعة، فتدرج الوزارة صحة المرأة والطفل في كافة برامجها المختلفة بدءًا من الألف يوم الأولى في حياة الطفل ومرورًا بمشروطية الصحة لمستفيدي تكافل وكرامة، وببرنامج 2 كفاية للحد من الزيادة السكانية، وبرنامج مودة للتوعية الصحية للمقبلين على الزواج، واقتران التأمين الاجتماعي بالتأمين الصحي.





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