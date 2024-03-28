Thursday, 28 March 2024 10:18 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


بايونيرز بروبرتيز تشتري 800 ألف سهم خزينة

3/28/2024 2:26:07 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) اشترت شركة“بايونيرز بروبرتيز للتنمية العمرانية”، 800 ألف سهم خزينة خلال جلسة أمس الأربعاء.

وقالت الشركة، إن الشراء ذلك بناءً على اجتماع مجلس إدارة الشركة يوم 3 مارس 2024.

موضوعات متعلقة “ايه كابيتال” تشتري 561.2 ألف سهم خزينة ضياء الدين: تمييز حاملى أسهم“فيصل” الدولارية فى توزيعات الأرباح غير قانونى “الوطنية للإسكان” تُقر توزيع 10 جنيهات للسهم

وكانت أطلقت شركة بايونيرز بروبرتيز للتنمية العمرانية، أول مرحلة من مشروع الجديد في القاهرة الجديدة“IVOIRE EAST” بحجم استثمارات متوقع 22 مليار جنيه.

وأوضحت الشركة، أن المبيعات المتوقعة للمشروع تقدر بنحو 45 مليار جنيه، مؤكدة أنه سوف يتيح العديد من فرص العمل المباشرة وغير المباشرة.

وأضافت أن مشروعات بايونيرز بروبرتيز حققت مبيعات تعاقدية بلغت 8.4 مليار جنيه منذ بداية العام الجاري.

وأشارت إلى أنه من المخطط طرح مراحل جديدة لمشروعات الشركة في العين السخنة والساحل الشمالي خلال العام الجاري.

MENAFN28032024000202011048ID1108033992

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث