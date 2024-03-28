Thursday, 28 March 2024 10:18 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


مؤشرا البحرين العام والإسلامي يغلقان على انخفاض

3/28/2024 2:26:06 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) أغلق مؤشر البحرين العام اليوم الخميس عند مستوى 2.055.96، بانخفاض وقدره 12.46 نقطة عن معدل الإغلاق السابق، وذلك عائد لانخفاض مؤشر قطاع المال.

كما أغلق مؤشر البحرين الإسلامي عند مستوى 808.12 بانخفاض وقدره 6.31 نقطة عن معدل إغلاقه السابق.

موضوعات متعلقة تباطؤ نمو الاقتصاد الأمريكي فى ثلاثة أشهر المفوضية الأوروبية توافق على مساعدات لفرنسا بـ900 مليون يورو منطقة التجارة الحرة الأفريقية توقع إتفاقًا لتعزيز وصولها إلى شمال أفريقيا

وذكرت وكالة الأنباء البحرينية“بنا” أن كمية الأسهم المتداولة بلغت 3 ملايين و380 ألفًا و664 سهمًا بقيمة إجمالية قدرها 880 ألفًا و206 دينارًا بحرينيًا، تم تنفيذها من خلال 100 صفقة.

وتركز نشاط المستثمرين في التداول على أسهم قطاع المال، حيث بلغت قيمة أسهمه المتداولة ما نسبته 89.75% من القيمة الإجمالية للأوراق المالية المتداولة.

المصدر:

MENAFN28032024000202011048ID1108033991

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث