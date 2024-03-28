مؤشرا البحرين العام والإسلامي يغلقان على انخفاض

(MENAFN
- Al-Borsa News) أغلق مؤشر البحرين العام اليوم الخميس عند مستوى 2.055.96، بانخفاض وقدره 12.46 نقطة عن معدل الإغلاق السابق، وذلك عائد لانخفاض مؤشر قطاع المال.
كما أغلق مؤشر البحرين الإسلامي عند مستوى 808.12 بانخفاض وقدره 6.31 نقطة عن معدل إغلاقه السابق.
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وذكرت وكالة الأنباء البحرينية“بنا” أن كمية الأسهم المتداولة بلغت 3 ملايين و380 ألفًا و664 سهمًا بقيمة إجمالية قدرها 880 ألفًا و206 دينارًا بحرينيًا، تم تنفيذها من خلال 100 صفقة.
وتركز نشاط المستثمرين في التداول على أسهم قطاع المال، حيث بلغت قيمة أسهمه المتداولة ما نسبته 89.75% من القيمة الإجمالية للأوراق المالية المتداولة.
المصدر:
MENAFN28032024000202011048ID1108033991
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