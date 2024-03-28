مؤشرا البحرين العام والإسلامي يغلقان على انخفاض

MENAFN - Al-Borsa News) أغلق مؤشر البحرين العام اليوم الخميس عند مستوى 2.055.96، بانخفاض وقدره 12.46 نقطة عن معدل الإغلاق السابق، وذلك عائد لانخفاض مؤشر قطاع المال.

كما أغلق مؤشر البحرين الإسلامي عند مستوى 808.12 بانخفاض وقدره 6.31 نقطة عن معدل إغلاقه السابق.

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وذكرت وكالة الأنباء البحرينية“بنا” أن كمية الأسهم المتداولة بلغت 3 ملايين و380 ألفًا و664 سهمًا بقيمة إجمالية قدرها 880 ألفًا و206 دينارًا بحرينيًا، تم تنفيذها من خلال 100 صفقة.

وتركز نشاط المستثمرين في التداول على أسهم قطاع المال، حيث بلغت قيمة أسهمه المتداولة ما نسبته 89.75% من القيمة الإجمالية للأوراق المالية المتداولة.

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