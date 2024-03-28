مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق منخفضًا

(MENAFN
- Al-Borsa News) أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية اليوم الخميس، منخفضاً 42.09 نقطة ليقفل عند مستوى 12565.89 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها 10 مليارات ريال.
وبلغت كمية الأسهم المتداولة -وفق النشرة الاقتصادية اليومية لوكالة الأنباء السعودية لسوق الأسهم السعودية- 420 مليون سهم، تقاسمتها أكثر من 740 ألف صفقة، سجلت فيها أسهم 54 شركة ارتفاعًا في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 170 شركة على تراجع.
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وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم منخفضاً 385.72 نقطة ليقفل عند مستوى 26622.88 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 141 مليون ريال, وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر 4.5 ملايين سهم تقاسمتها 3084 صفقة.
المصدر:
MENAFN28032024000202011048ID1108033988
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