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مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق منخفضًا

3/28/2024 2:26:06 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية اليوم الخميس، منخفضاً 42.09 نقطة ليقفل عند مستوى 12565.89 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها 10 مليارات ريال.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة -وفق النشرة الاقتصادية اليومية لوكالة الأنباء السعودية لسوق الأسهم السعودية- 420 مليون سهم، تقاسمتها أكثر من 740 ألف صفقة، سجلت فيها أسهم 54 شركة ارتفاعًا في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 170 شركة على تراجع.

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وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم منخفضاً 385.72 نقطة ليقفل عند مستوى 26622.88 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 141 مليون ريال, وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر 4.5 ملايين سهم تقاسمتها 3084 صفقة.

المصدر:

MENAFN28032024000202011048ID1108033988

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