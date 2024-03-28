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البورصة الأردنية تنهي تعاملاتها على انخفاض

3/28/2024 2:26:06 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) أنهى مؤشر البورصة الأردنية تعاملاته اليومية على انخفاض بنسبة 0.56%، ليصل الى مستوى 2457 نقطة.

وأغلقت البورصة اليوم الخميس على تداول 2.3 مليون سهم، موزعة على 2059 عقدا، بقيمة تداولات إجمالية بلغت نحو 3.6 مليون دينار.

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وانخفضت أسعار أسهم 26 شركة، بينما ارتفعت أسعار أسهم 20 شركة، واستقرت أسعار أسهم 40 شركة أخرى.

المصدر:

MENAFN28032024000202011048ID1108033987

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