البورصة الأردنية تنهي تعاملاتها على انخفاض

(MENAFN
- Al-Borsa News) أنهى مؤشر البورصة الأردنية تعاملاته اليومية على انخفاض بنسبة 0.56%، ليصل الى مستوى 2457 نقطة.
وأغلقت البورصة اليوم الخميس على تداول 2.3 مليون سهم، موزعة على 2059 عقدا، بقيمة تداولات إجمالية بلغت نحو 3.6 مليون دينار.
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وانخفضت أسعار أسهم 26 شركة، بينما ارتفعت أسعار أسهم 20 شركة، واستقرت أسعار أسهم 40 شركة أخرى.
المصدر:
MENAFN28032024000202011048ID1108033987
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