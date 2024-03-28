البورصة الأردنية تنهي تعاملاتها على انخفاض

MENAFN - Al-Borsa News) أنهى مؤشر البورصة الأردنية تعاملاته اليومية على انخفاض بنسبة 0.56%، ليصل الى مستوى 2457 نقطة.

وأغلقت البورصة اليوم الخميس على تداول 2.3 مليون سهم، موزعة على 2059 عقدا، بقيمة تداولات إجمالية بلغت نحو 3.6 مليون دينار.

موضوعاتتباطؤ نمو الاقتصاد الأمريكي فى ثلاثة أشهر المفوضية الأوروبية توافق على مساعدات لفرنسا بـ900 مليون يورو منطقة التجارة الحرة الأفريقية توقع إتفاقًا لتعزيز وصولها إلى شمال أفريقيا

وانخفضت أسعار أسهم 26 شركة، بينما ارتفعت أسعار أسهم 20 شركة، واستقرت أسعار أسهم 40 شركة أخرى.

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