اختيار أيمن بن خليفة بقائمة قادة الشركات العقارية الأكثر تأثيرًا فى الشرق الأوسط

MENAFN - Al-Borsa News) اختارت مجلة فوربس الشرق الأوسط، رجل الأعمال أيمن بن خليفة، الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب لشركة المطورون العرب القابضة، ضمن قائمة قادة الشركات العقارية الأكثر تأثيرًا فى الشرق الأوسط لعام 2024.

وكشفت مجلة فوربس، أسباب اختيارها لرجل الأعمال أيمن بن خليفة ضمن القائمة، وذلك لنجاحه منذ توليه قيادة شركة المطورون العرب القابضة عام 2019 فى تطوير مجتمعات عمرانية متعددة الاستخدامات فى وجهات تطوير عقارى متميزة، بإجمالى عدد وحدات مكتملة تصل إلى أكثر 8620 وحدة بقيمة إجمالية 323 مليون دولار، و14.9 ألف وحدة قيد الإنشاء بقيمة 811.2 مليون دولار.

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وسلطت“فوربس”، الضوء على نجاح“بن خليفة” فى مضاعفة حجم إيرادات وأصول شركة المطورون العرب القابضة خلال فترة قصيرة، لتصل إجمالى أصول الشركة إلى 251.3 مليون دولار، وتحقق 28.2 مليون دولار إيرادات خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2023، كما ضاعف كذلك القيمة السوقية للشركة لتصل إلى 45.8 مليون دولار حتى 15 نوفمبر 2023.

كما استطاع أيمن بن خليفة، إطلاق مشروع ناجح بمدينة المستقبل وهو“نيووم المستقبل”، والذى حقق مبيعات تعاقدية بلغت 85.7 مليون دولار، وتخطط الشركة لزيادة استثماراتها فى المشروع إلى 14.9 مليون دولار بحلول عام 2024.

وضمت قائمة مجلة فوربس“قادة الشركات العقارية الأكثر تأثيرًا فى الشرق الأوسط” للعام الجارى 33 شركة من الإمارات، تليها السعودية بـ 23 شركة، ومصر بـ 20 شركة، وحددت المجلة منهجية الاختيار بالقائمة وفق العوامل الآتية: إجمالى الأصول والقيمة السوقية والإيرادات فى حال الإفصاح عنها، وقيمة أو مساحة محفظة الأراضى وعدد الوحدات المملوكة للشركة، وقيمة المشروعات التى تم إنجازها، وقيمة المشروعات قيد الإنشاء، والتزام الشركة فى تسليم العقارات للمشترين.

ويمتلك الدكتور أيمن بن خليفة، مسيرة مهنية حافلة بالإنجازات حققها خلال عمله بكبرى الشركات والكيانات الاقتصادية فى مصر والسعودية، والتى تعمل بأنشطة الوساطة المالية، والرعاية الصحية، والاستثمار العقارى.

وانعكست الخبرات التى اكتسبها“بن خليفة” من العمل فى قطاعات اقتصادية متنوعة على قيادة شركة المطورون العرب القابضة لتصبح فى صدارة الشركات العقارية المقيدة بالبورصة المصرية من حيث نسبة النمو فى المبيعات خلال عام 2023 بنسبة 203%، وكذلك فى الصدارة من حيث نسبة نمو فى صافى الربحية والتى وصلت إلى 649%، كما حقق سهم شركة المطورون أعلى نسبة صعود بين الشركات العقارية المقيدة بسوق المال المصرية خلال عام 2023 وبلغت 260%، متفوقًا على أداء المؤشر الرئيسى وكذلك أداء مؤشر القطاع العقارى.