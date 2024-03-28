ارتفاع مبيعات المنازل قيد الانتظار في الولايات المتحدة بخلاف التوقعات

MENAFN - Al-Borsa News) ارتفعت مبيعات المنازل قيد الانتظار في الولايات المتحدة خلال فبراير مع بدء موسم شراء المنازل في الربيع، متعافية من أدنى مستوياتها منذ نوفمبر الذي سجلته بداية العام.

وأظهرت بيانات للجمعية الوطنية للوسطاء العقاريين، ارتفاع مبيعات المنازل قيد الانتظار بنسبة 1.6% على أساس شهري خلال فبراير إلى 75.6 نقطة، فيما هبطت على أساس سنوي بنسبة 7%.

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وتعكس مبيعات المنازل قيد الانتظار المعاملات التي جرى فيها توقيع العقد لبيع منزل قائم، ولكن عملية البيع لم تغلق بعد ومن المقرر إتمامها خلال أشهر قليلة، لذلك يعتبره الاقتصاديون مؤشرًا لاتجاه المبيعات القائمة في الأشهر اللاحقة.

وتجاوزت وتيرة المبيعات التوقعات في وول ستريت، حيث أشارت تقديرات الاقتصاديين إلى ارتفاع مبيعات المنازل قيد الانتظار بنسبة 1% فقط في فبراير.

يحتاج مشتري المنزل في المتوسط 413 ألف دولار، وبالمستوى الحالي لمعدلات الرهن العقاري يجب ألا يقل دخله السنوي عن 114 ألف دولار – أعلى 35% عن متوسط دخل الأسرة العادية – حتى يستطيع تحمل أقساط الرهن العقاري الشهرية، وفقًا لتحليل أجرته شركة وساطة العقارات“ريدفين”.

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