ارتفاع مبيعات المنازل قيد الانتظار في الولايات المتحدة بخلاف التوقعات

(MENAFN
- Al-Borsa News) ارتفعت مبيعات المنازل قيد الانتظار في الولايات المتحدة خلال فبراير مع بدء موسم شراء المنازل في الربيع، متعافية من أدنى مستوياتها منذ نوفمبر الذي سجلته بداية العام.
وأظهرت بيانات للجمعية الوطنية للوسطاء العقاريين، ارتفاع مبيعات المنازل قيد الانتظار بنسبة 1.6% على أساس شهري خلال فبراير إلى 75.6 نقطة، فيما هبطت على أساس سنوي بنسبة 7%.
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وتعكس مبيعات المنازل قيد الانتظار المعاملات التي جرى فيها توقيع العقد لبيع منزل قائم، ولكن عملية البيع لم تغلق بعد ومن المقرر إتمامها خلال أشهر قليلة، لذلك يعتبره الاقتصاديون مؤشرًا لاتجاه المبيعات القائمة في الأشهر اللاحقة.
وتجاوزت وتيرة المبيعات التوقعات في وول ستريت، حيث أشارت تقديرات الاقتصاديين إلى ارتفاع مبيعات المنازل قيد الانتظار بنسبة 1% فقط في فبراير.
يحتاج مشتري المنزل في المتوسط 413 ألف دولار، وبالمستوى الحالي لمعدلات الرهن العقاري يجب ألا يقل دخله السنوي عن 114 ألف دولار – أعلى 35% عن متوسط دخل الأسرة العادية – حتى يستطيع تحمل أقساط الرهن العقاري الشهرية، وفقًا لتحليل أجرته شركة وساطة العقارات“ريدفين”.
المصدر:
MENAFN28032024000202011048ID1108033985
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