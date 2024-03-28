Thursday, 28 March 2024 10:17 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


ارتفاع مبيعات المنازل قيد الانتظار في الولايات المتحدة بخلاف التوقعات

3/28/2024 2:26:05 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) ارتفعت مبيعات المنازل قيد الانتظار في الولايات المتحدة خلال فبراير مع بدء موسم شراء المنازل في الربيع، متعافية من أدنى مستوياتها منذ نوفمبر الذي سجلته بداية العام.

وأظهرت بيانات للجمعية الوطنية للوسطاء العقاريين، ارتفاع مبيعات المنازل قيد الانتظار بنسبة 1.6% على أساس شهري خلال فبراير إلى 75.6 نقطة، فيما هبطت على أساس سنوي بنسبة 7%.

موضوعات متعلقة تباطؤ نمو الاقتصاد الأمريكي فى ثلاثة أشهر المفوضية الأوروبية توافق على مساعدات لفرنسا بـ900 مليون يورو منطقة التجارة الحرة الأفريقية توقع إتفاقًا لتعزيز وصولها إلى شمال أفريقيا

وتعكس مبيعات المنازل قيد الانتظار المعاملات التي جرى فيها توقيع العقد لبيع منزل قائم، ولكن عملية البيع لم تغلق بعد ومن المقرر إتمامها خلال أشهر قليلة، لذلك يعتبره الاقتصاديون مؤشرًا لاتجاه المبيعات القائمة في الأشهر اللاحقة.

وتجاوزت وتيرة المبيعات التوقعات في وول ستريت، حيث أشارت تقديرات الاقتصاديين إلى ارتفاع مبيعات المنازل قيد الانتظار بنسبة 1% فقط في فبراير.

يحتاج مشتري المنزل في المتوسط 413 ألف دولار، وبالمستوى الحالي لمعدلات الرهن العقاري يجب ألا يقل دخله السنوي عن 114 ألف دولار – أعلى 35% عن متوسط دخل الأسرة العادية – حتى يستطيع تحمل أقساط الرهن العقاري الشهرية، وفقًا لتحليل أجرته شركة وساطة العقارات“ريدفين”.

المصدر:

MENAFN28032024000202011048ID1108033985

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث