ميناء الإسكندرية: نشاط ملحوظ بحركة الملاحة وتداول 27 سفينة

(MENAFN
- Al-Borsa News) قال المتحدث باسم ميناء الإسكندرية أحمد بريقع إن حركة التداول والملاحة بالهيئة العامة للميناء شهدت نشاطًا ملحوظًا خلال الـ24 ساعة الماضية، حيث تم دخول وخروج 27 سفينة إلى أرصفة ميناءي الإسكندرية والدخيلة.
وأضاف المتحدث باسم الميناء – في بيان اليوم الخميس – أنه تم شحن وتفريغ 50 سفينة أبرزهم سفن الحاويات والصب الجاف والسائل، منوهًا بأنه تم تداول 1970 حاوية مكافئة.
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وأوضح أنه تم تداول 175 ألف طن خلال تلك المدة من مختلف أنواع البضائع والسلع الاستراتيجية من صب سائل وجاف وبضائع عامة وترانزيت.
من جانبه، أكد رئيس مجلس إدارة هيئة الميناء نهاد شاهين علي ضرورة الالتزام بإجراءات التأمين والأمن الصناعي والسلامة والصحة المهنية بكافة المخازن والساحات ومواقع العمل، وإتباع المعايير البيئية القياسية في كافة العمليات المينائية لمنع التلوث بكافة صوره.
المصدر:
MENAFN28032024000202011048ID1108033984
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