ميناء الإسكندرية: نشاط ملحوظ بحركة الملاحة وتداول 27 سفينة

MENAFN - Al-Borsa News) قال المتحدث باسم ميناء الإسكندرية أحمد بريقع إن حركة التداول والملاحة بالهيئة العامة للميناء شهدت نشاطًا ملحوظًا خلال الـ24 ساعة الماضية، حيث تم دخول وخروج 27 سفينة إلى أرصفة ميناءي الإسكندرية والدخيلة.

وأضاف المتحدث باسم الميناء – في بيان اليوم الخميس – أنه تم شحن وتفريغ 50 سفينة أبرزهم سفن الحاويات والصب الجاف والسائل، منوهًا بأنه تم تداول 1970 حاوية مكافئة.

موضوعاتتداول 42 سفينة حاويات وبضائع بميناء دمياط وزير النقل يتفقد مصنع الفلنكات الخرسانية بالمعصرة “EGMPT” تدشن محطة شحن الحاويات بالقطارات من ميناء الإسكندرية يونيو المقبل

وأوضح أنه تم تداول 175 ألف طن خلال تلك المدة من مختلف أنواع البضائع والسلع الاستراتيجية من صب سائل وجاف وبضائع عامة وترانزيت.

من جانبه، أكد رئيس مجلس إدارة هيئة الميناء نهاد شاهين علي ضرورة الالتزام بإجراءات التأمين والأمن الصناعي والسلامة والصحة المهنية بكافة المخازن والساحات ومواقع العمل، وإتباع المعايير البيئية القياسية في كافة العمليات المينائية لمنع التلوث بكافة صوره.

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