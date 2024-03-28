انخفاض مخزونات الغاز الطبيعي في الولايات المتحدة بأكثر من التوقعات

(MENAFN
- Al-Borsa News) انخفضت مخزونات الغاز الطبيعي في الولايات المتحدة بمقدار 36 مليار قدم مكعب خلال الأسبوع المنتهي في 22 مارس، وذلك أكثر من توقعات انخفاضها بمقدار 29 مليار قدم مكعب، ويأتي ذلك بعدما سجلت أول ارتفاع في 4 أشهر خلال الأسبوع السابق.
وكشفت بيانات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية الخميس، أن إجمالي مخزونات الغاز الطبيعي بلغ 2.296 تريليون قدم مكعب، ما يزيد بنسبة 23% أو نحو 430 مليار قدم مكعب عن نفس الفترة من العام الماضي.
موضوعات متعلقة
تباطؤ نمو الاقتصاد الأمريكي فى ثلاثة أشهر المفوضية الأوروبية توافق على مساعدات لفرنسا بـ900 مليون يورو منطقة التجارة الحرة الأفريقية توقع إتفاقًا لتعزيز وصولها إلى شمال أفريقيا
كما تعتبر المخزونات الحالية أعلى بنسبة 41.1% أو نحو 669 مليار قدم مكعب فوق متوسط الخمس سنوات (2019-2023)، والبالغ 1.627 تريليون قدم مكعب.
المصدر:
MENAFN28032024000202011048ID1108033983
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.