انخفاض مخزونات الغاز الطبيعي في الولايات المتحدة بأكثر من التوقعات

MENAFN - Al-Borsa News) انخفضت مخزونات الغاز الطبيعي في الولايات المتحدة بمقدار 36 مليار قدم مكعب خلال الأسبوع المنتهي في 22 مارس، وذلك أكثر من توقعات انخفاضها بمقدار 29 مليار قدم مكعب، ويأتي ذلك بعدما سجلت أول ارتفاع في 4 أشهر خلال الأسبوع السابق.

وكشفت بيانات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية الخميس، أن إجمالي مخزونات الغاز الطبيعي بلغ 2.296 تريليون قدم مكعب، ما يزيد بنسبة 23% أو نحو 430 مليار قدم مكعب عن نفس الفترة من العام الماضي.

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كما تعتبر المخزونات الحالية أعلى بنسبة 41.1% أو نحو 669 مليار قدم مكعب فوق متوسط الخمس سنوات (2019-2023)، والبالغ 1.627 تريليون قدم مكعب.

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