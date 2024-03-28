غدًا.. مجلس القبائل ينظم إفطارًا بدون طعام فى العريش ويرسل 100 ألف وجبة لغزة

(MENAFN
- Al-Borsa News) أعلن مجلس القبائل والعائلات المصرية، عن تنظيم أطول مائدة إفطار بدون طعام، بطول 8 كيلومترات على شاطئ مدينة العريش بشمال سيناء.
وتم الإعلان عن عدم وجود طعام على مائدة الإفطار تضامنًا مع أهالينا فى قطاع غزة تحت شعار“أهلنا أولى مننا” وسيتم إرسال 100 ألف وجبة إفطار الى قطاع غزة بفلسطين الحبيبة وذلك فى إطار الدور المصرى لدعم القضية الفلسطينية.
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فعاليات اليوم ستكون تحت عنوان“حكاية خير”، وتبدأ بافتتاح قرية الأمل التى تم تطويرها وتجديدها فى الأشهر الأخيرة، كما سيتضمن اليوم عدد من الفعاليات الأخرى بجانب الإفطار الرمزى على شاطئ العريش الذى سيقتصر على المياه والتمر كنوع من التضامن مع الأسر الفلسطينية، وفى ختام اليوم يتواجد فعالية لتكريم حفظة القرآن الكريم وتكريم لبعض أسر الشهداء وتقديم الأجهزة الكهربائية لتيسير الزواج وفى الختام سيتم تقديم فقرة إنشاد دينى للفنان وائل الفشنى لأهالى سيناء.
ومن المتوقع أن تحظى الفعالية بمشاركة وزير الشباب والرياضة وعدد كبير من رجال الأعمال والفنانين وعدد من أعضاء مجلسى النواب والشيوخ وكبار العائلات وشيوخ القبائل فى شمال سيناء بجانب مشاركة أهالى شمال سيناء تأكيدا للدور المصرى قيادة وشعبا فى دعم القضية الفلسطينية.
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