غدًا.. مجلس القبائل ينظم إفطارًا بدون طعام فى العريش ويرسل 100 ألف وجبة لغزة

MENAFN - Al-Borsa News) أعلن مجلس القبائل والعائلات المصرية، عن تنظيم أطول مائدة إفطار بدون طعام، بطول 8 كيلومترات على شاطئ مدينة العريش بشمال سيناء.

وتم الإعلان عن عدم وجود طعام على مائدة الإفطار تضامنًا مع أهالينا فى قطاع غزة تحت شعار“أهلنا أولى مننا” وسيتم إرسال 100 ألف وجبة إفطار الى قطاع غزة بفلسطين الحبيبة وذلك فى إطار الدور المصرى لدعم القضية الفلسطينية.

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فعاليات اليوم ستكون تحت عنوان“حكاية خير”، وتبدأ بافتتاح قرية الأمل التى تم تطويرها وتجديدها فى الأشهر الأخيرة، كما سيتضمن اليوم عدد من الفعاليات الأخرى بجانب الإفطار الرمزى على شاطئ العريش الذى سيقتصر على المياه والتمر كنوع من التضامن مع الأسر الفلسطينية، وفى ختام اليوم يتواجد فعالية لتكريم حفظة القرآن الكريم وتكريم لبعض أسر الشهداء وتقديم الأجهزة الكهربائية لتيسير الزواج وفى الختام سيتم تقديم فقرة إنشاد دينى للفنان وائل الفشنى لأهالى سيناء.

ومن المتوقع أن تحظى الفعالية بمشاركة وزير الشباب والرياضة وعدد كبير من رجال الأعمال والفنانين وعدد من أعضاء مجلسى النواب والشيوخ وكبار العائلات وشيوخ القبائل فى شمال سيناء بجانب مشاركة أهالى شمال سيناء تأكيدا للدور المصرى قيادة وشعبا فى دعم القضية الفلسطينية.









